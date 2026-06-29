Οκτώ μέτρα για το δημογραφικό ανακοίνωσε ο Αγγελούδης – Επιδόματα για τρίτο και τέταρτο παιδί και κοινωνικά προσιτή κατοικία

Οκτώ μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και της στεγαστικής κρίσης ανακοίνωσε από το βήμα του δημοτικού συμβουλίου ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου με αντικείμενο την κοινωνική πολιτική, ο δήμαρχος ανέδειξε ως δύο νέες μεγάλες προτεραιότητες της δημοτικής αρχής τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση του προβλήματος της κατοικίας, παρουσιάζοντας ένα πακέτο πέντε μέτρων για το δημογραφικό και τριών παρεμβάσεων για την κοινωνικά προσιτή στέγαση.

Τα πέντε μέτρα για το δημογραφικό Στο πεδίο της δημογραφικής ενίσχυσης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε ο κ. Αγγελούδης, προχωρά στις εξής παρεμβάσεις:

1. Εφάπαξ επίδομα 1.000 ευρώ για κάθε τρίτο και τέταρτο παιδί.

2. Δωρεάν παροχή της «πάνας του μωρού» για έναν χρόνο για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας.

3. Μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για τρία χρόνια σε νέα ζευγάρια που αποκτούν το πρώτο τους παιδί, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

4. Δημιουργία προγράμματος κατ’ οίκον υποστήριξης της μητρότητας, με κοινωνικό βοηθό που θα επισκέπτεται εβδομαδιαία τις νέες μητέρες, παρέχοντας συμβουλευτική και διασύνδεση με τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

5. Διευκόλυνση της πρόσβασης στο εθνικό πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», στο οποίο ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει ως δήμος πιλοτικής εφαρμογής.

Τρεις παρεμβάσεις για την κοινωνικά προσιτή κατοικία Παράλληλα, ο δήμαρχος παρουσίασε ένα νέο πρόγραμμα κοινωνικά προσιτής στέγασης που βασίζεται σε τρεις άξονες:

1. Ο πρώτος αφορά τη διάθεση 100 κατοικιών με προσιτό ενοίκιο σε ευάλωτες και οικονομικά αδύναμες οικογένειες. Ήδη έχουν ανακαινιστεί 40 διαμερίσματα, έχουν υπογραφεί 17 μισθωτήρια, ενώ μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να προστεθούν ακόμη επτά. Μέσα στην επόμενη διετία προβλέπεται η ανακαίνιση ακόμη 60 ακινήτων, ώστε συνολικά να διατεθούν 100 κατοικίες, καλύπτοντας τις στεγαστικές ανάγκες έως και 275 ωφελουμένων.

2. Η δεύτερη παρέμβαση προβλέπει την αξιοποίηση έξι δημοτικών οικοπέδων μέσω του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής, με στόχο την κατασκευή 30 διαμερισμάτων κοινωνικά προσιτής κατοικίας για νέα ζευγάρια, οικογένειες με παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες. Το κόστος της ανοικοδόμησης θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον ανάδοχο.

3. Η τρίτη δράση αφορά τη μετατροπή του πρώην σχολικού κτιρίου της οδού Μητσάκη σε συγκρότημα 20 κοινωνικών κατοικιών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του δήμου, το κτίριο θα αξιοποιηθεί ως ένα νέο μοντέλο κοινωνικής κατοικίας, με διαγενεακή σύνθεση και συνύπαρξη διαφορετικών ηλικιακών ομάδων.