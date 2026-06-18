Οικουμενικό Πατριαρχείο: Εκοιμήθη ο μητροπολίτης Ικονίου Θεόληπτος

Έφυγε από τη ζωή αιφνιδίως σήμερα, Πέμπτη, ο μητροπολίτης Ικονίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Θεόληπτος, κατά κόσμον Ιάκωβος Φενερλής.

Ο εκλιπών γεννήθηκε ο 1957 στα Θεραπειά του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη, διετέλεσε στο παρελθόν Μέγας Πρωτοσύγκελος και από το 2000 μητροπολίτης του Οικουμενικού Θρόνου.

Σε ανακοίνωσή του το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανήγγειλε τον θάνατο του ιεράρχη με την εξής ανακοίνωση: «Ο Οικουμενικός Πατριάρχης και οι εν τη Πόλει ενδημούντες Αρχιερείς μετά βαθυτάτης λύπης αγγέλλουσι την προς Κύριον εκδημίαν του αειμνήστου ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ ΚΥΡΟΥ ΘΕΟΛΗΠΤΟΥ».