Οικογενειακή τραγωδία στη Μάνη: Ομολόγησε ο 53χρονος ότι σκότωσε τον αδελφό του – Στο «μικροσκόπιο» οι κτηματικές διαφορές

Ομολόγησε και οδηγείται, σήμερα (1/11) ο 53χρονος που σκότωσε στο Ελαιοχώρι της Ανατολικής Μάνης, κοντά στο Οίτυλο, τον 57χρονο αδελφό του, εξαιτίας όπως όλα δείχνουν για κτηματικές διαφορές.

Οι δύο αδελφοί μαζί με την αδελφή του πήγαν στο χωράφι προκειμένου να προχωρήσουν στη συγκομιδή της ελιάς από το χωράφι τους. Εκεί φαίνεται ότι οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν, μάλλον για κάποιο χωράφι που είχε μείνει αδιανέμητο από ό,τι φαίνεται. Έβγαλε το όπλο ο 53χρονος με αποτέλεσμα να αφαιρέσει τη ζωή του 57χρονου αδελφού του. Ο θάνατός του πιστοποιήθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολη, εκεί όπου μεταφέρθηκε.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα στην εισαγγελία στο Γύθειο προκειμένου να του απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη κατοχή όπλου.

Επίσης, γίνονται έρευνες προκειμένου να βρεθεί το όπλο, που μάλλον πρόκειται για περίστροφο. Όπως ο ίδιος είπε, όταν παραδόθηκε αυτοβούλως, πέταξε το όπλο σε ένα σημείο από το χωράφι μέχρι και την Αερόπολη.

ΕΜΑΚ και αστυνομικές αρχές «χτενίζουν» την περιοχή, με χρήση και drones, για να βρουν το όπλο.