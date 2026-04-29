ΟΗΕ: Το ουράνιο του Ιράν βρίσκεται πιθανότατα ακόμα στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν

Το μεγαλύτερο μέρος του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πιθανότατα βρίσκεται ακόμα στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν, το οποίο δέχτηκε αεροπορικές επιδρομές πέρυσι και λιγότερο ισχυρές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του τωρινού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ.

Αυτό δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Διεθνή Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, σε συνέντευξή που παραχώρησε στο Associated Press, αναφέροντας ότι ο Οργανισμός διαθέτει δορυφορικές εικόνες που δείχνουν τις επιπτώσεις των τελευταίων αεροπορικών επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και προσθέτοντας ότι «συνεχίζουμε να λαμβάνουμε πληροφορίες».

Οι επιθεωρήσεις του ΔΟΑΕ στο Ισφαχάν τερματίστηκαν όταν το Ισραήλ ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2025 έναν πόλεμο 12 ημερών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο ΔΟΑΕ πιστεύει ότι ένα μεγάλο ποσοστό του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν «αποθηκεύτηκε εκεί τον Ιούνιο του 2025, όταν ξέσπασε ο πόλεμος των 12 ημερών, και βρίσκεται εκεί από τότε. Δεν έχουμε καταφέρει να επιθεωρήσουμε ή να διαψεύσουμε ότι το υλικό βρίσκεται εκεί και ότι οι σφραγίδες -οι σφραγίδες του ΔΟΑΕ- παραμένουν εκεί. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, οπότε αυτό που σας λέω είναι η καλύτερη εκτίμησή μας.»

Εικόνες από δορυφόρο της Airbus δείχνουν ένα φορτηγό φορτωμένο με 18 μπλε κοντέινερ να εισέρχεται σε μια σήραγγα στο Κέντρο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Ισφαχάν στις 9 Ιουνίου 2025, λίγο πριν την έναρξη του πολέμου του Ιουνίου. Αυτά τα κοντέινερ, που πιστεύεται ότι περιέχουν υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο, πιθανότατα παραμένουν εκεί.

«Ο ΔΟΑΕ επιθυμεί επίσης να επιθεωρήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν στο Νατάνζ και στο Φόρντο, όπου επίσης υπάρχει πυρηνικό υλικό», πρόσθεσε ο Γκρόσι.

Το Ιράν είναι μέλος της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, της οποίας η πενταετής αναθεώρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην έδρα του ΟΗΕ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της, το Ιράν υποχρεούται να ανοίξει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις για επιθεώρηση από την IAEA, λέει ο Grossi.