ΟΗΕ: Θα ξεπεράσουν τους 230.000 οι εκτοπισμένοι από στην Υεμένη

Περίπου 230.000 εκτοπισμένοι στην Υεμένη και άλλοι 10.000 που αναζητούν καταφύγιο στο Τζιμπουτί αναμένεται να χρειαστούν ανθρωπιστική βοήθεια τους επόμενους μήνες, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Περισσότεροι από 130.000 έχουν εκτοπιστεί εντός της Υεμένης και περίπου 3.000 άλλοι διέφυγαν στο Τζιμπουτί ύστερα από την επανέναρξη των συγκρούσεων στις αρχές Σεπτεμβρίου μεταξύ των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι και των κυβερνητικών δυνάμεων, αλλά οι αριθμοί μπορεί να αυξηθούν, αντίστοιχα στους 230.000 και 10.000 τους επόμενους μήνες, όπως ανακοίνωσε ο Μπαμπάρ Μπαλόχ, εκπρόσωπος της UNHCR, σε ενημέρωση δημοσιογράφων στη Γενεύη.

«Η εντατικοποίηση των συγκρούσεων στην Υεμένη θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερους μαζικούς εκτοπισμούς, και αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων αναμένεται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, τόσο εντός της Υεμένης όσο και στο Τζιμπουτί, τη Σομαλία και άλλες χώρες», δήλωσε ο Μπαλόχ.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ