ΟΗΕ: Τα τέσσερα σημεία που συμφώνησαν Χριστοδουλίδης – Ερχιουρμάν

ΟΠρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν, οι οποίοι πραγματοποίησαν συνάντηση την Παρασκευή, «αντάλλαξαν απόψεις επί της ουσίας και επί της μελλοντικής πορείας και επανέλαβαν την εκτίμησή τους για τη διαρκή δέσμευση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ» ενώ συμφώνησαν επί μιας σειράς θεμάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, οι δύο ηγέτες «συναντήθηκαν σήμερα στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και είχαν μια παραγωγική συζήτηση».

Αντάλλαξαν απόψεις επί της ουσίας και της μελλοντικής πορείας και επανέλαβαν την εκτίμησή τους για τη διαρκή δέσμευση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, προστίθεται.

Επίσης, αναφέρεται, ότι συμφώνησαν:

• Σε ένα πλαίσιο για τη δημιουργία συμβουλευτικού σώματος για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών,

• Να εργαστούν για την προετοιμασία σχεδίου σχετικά με τη διεξαγωγή θρησκευτικών λειτουργιών σε ολόκληρο το νησί για αρχική περίοδο έξι μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης,

• Να συνεχίσουν να εργάζονται προς μια συντονισμένη ανταπόκριση για την αντιμετώπιση της αφθώδους πυρετού, και

• Να συστήσουν υποεπιτροπή υπό την Τεχνική Επιτροπή Οικονομικών και Εμπορικών Θεμάτων για τη συζήτηση ζητημάτων που σχετίζονται με την ονομασία προϊόντων που έχουν ήδη κατοχυρωθεί ως ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Οι ηγέτες συμφώνησαν επίσης να συναντηθούν ξανά στο εγγύς μέλλον, καταλήγει η ανακοίνωση.