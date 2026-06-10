ΟΗΕ σε ΗΠΑ: «Αναθεωρήστε τη μεταναστευτική σας πολιτική»

Ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Φόλκερ Τουρκκάλεσε σήμερα (10/6) τις ΗΠΑ να προβούν σε «ενδελεχή» αναθεώρηση της μεταναστευτικής της πολιτικής στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (11/6-19/7), εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων σχετικά με το θέμα.

«Ελπίζω ειλικρινά ότι θα υπάρξει μια ενδελεχής επανεκτίμηση του πώς η εφαρμογή των μεταναστευτικών πολιτικών επηρεάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ότι, ιδίως στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα επανεξετάσουμε τις πολιτικές που, δυστυχώς, φαίνεται να επικρατούν σήμερα, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

Ο 61χρονος Αυστριακός νομικός, είναι ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από τον Οκτώβριο του 2022, όταν διαδέχθηκε τη Μισέλ Μπατσελέτ.