ΟΗΕ: Περίπου 7.900 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται στις μεταναστευτικές οδούς σε όλο τον κόσμο το 2025

Περίπου 7.900 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται στις μεταναστευτικές οδούς σε όλο τον κόσμο πέρυσι, αριθμός μικρότερος από το ρεκόρ των 9.200 μεταναστών που είχε καταγραφεί το 2024, σύμφωνα με καταμέτρηση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο ΟΗΕ.

Συνολικά περισσότεροι από 80.000 μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται από το 2014, όταν ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) ξεκίνησε να διατηρεί αρχεία.

“Οι σχεδόν 8.000 θάνατοι που καταγράφηκαν το 2025 σηματοδοτούν τη συνέχιση και την επιδείνωσης της παγκόσμιας αποτυχίας να βάλει τέλος σε αυτούς τους θανάτους που θα μπορούσαν να αποφευχθούν”, σημείωσε ο ΔΟΜ στην ετήσια έκθεσή του.

Από την αρχή του 2026 ο ΔΟΜ έχει ήδη καταγράψει 1.723 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται στις μεταναστευτικές οδούς.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, η μείωση που παρατηρήθηκε πέρυσι “συνδέεται εν μέρει με την πραγματική μείωση του αριθμού των ανθρώπων που επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν παράτυπες και επικίνδυνες μεταναστευτικές οδούς”, κυρίως στην αμερικανική ήπειρο.

“Όμως εξηγείται επίσης και από τους οικονομικούς περιορισμούς που επιβάλλονται στους ανθρωπιστικούς φορείς οι οποίοι καταγράφουν τους θανάτους μεταναστών στις κύριες μεταναστευτικές οδούς”, πρόσθεσε ο ΔΟΜ.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ