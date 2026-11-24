Σαράντα επτά χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια δολοφονήθηκαν εκ προθέσεως κατά τη διάρκεια του 2025 από ερωτικό σύντροφο ή μέλος της οικογένειάς τους, σύμφωνα με νέα στοιχεία που δημοσίευσαν την Τρίτη 24 Νοεμβρίου το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC) και ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες (UN Women).

Περίπου 47.000 γυναίκες και κορίτσια, που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε πέντε γυναίκες κάθε ώρα, δολοφονήθηκαν από συγγενείς παγκοσμίως το 2025, αριθμός συγκρίσιμος με τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ. Εκτιμήσεις του ΟΗΕ για τις Γυναίκες και του Γραφείου του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα δείχνουν ότι ο αριθμός των γυναικών και κοριτσιών που σκοτώθηκαν από σύντροφο ή μέλος της οικογένειάς τους παρέμεινε σταθερός εδώ και αρκετά χρόνια, κυμαινόμενος μεταξύ 45.000 και 51.000, αναφέρει η Le Figaro.

Πέρυσι, 78.000 γυναίκες δολοφονήθηκαν σκόπιμα και το 60% αυτών ήταν γυναικοκτονίες που διαπράχθηκαν από μέλη της οικογένειας, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Αυτό το σύνολο των 47.000 γυναικών και κοριτσιών που σκοτώθηκαν από σύντροφο ή μέλος της οικογένειας, που εκτιμάται από ανάλυση στατιστικών στοιχείων από 122 χώρες και εδάφη, αντιπροσωπεύει 129 θύματα κάθε μέρα.

Ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων καταγράφεται στην Αφρική

Ενώ οι γυναίκες αναμενόταν να αντιπροσωπεύουν το 19% των θυμάτων ανθρωποκτονιών παγκοσμίως έως το 2025, το 60% αυτών δολοφονήθηκε στην ιδιωτική σφαίρα, σε σύγκριση με μόνο το 11% των ανθρωποκτονιών που στοχεύουν άνδρες. Ως εκ τούτου, ο ΟΗΕ τονίζει «την επείγουσα ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας λαμβάνει υπόψη τις στενές σχέσεις καθώς και τις σχέσεις εντός ευρύτερων οικογενειακών δομών».

Ενώ καμία περιοχή δεν γλιτώνει, ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων γυναικοκτονιών που διαπράχθηκαν από μέλος της οικογένειας καταγράφηκε και πάλι στην Αφρική (22.100), ακολουθούμενη από την Ασία (15.100), την Αμερική (7.400), την Ευρώπη (2.100) και την Ωκεανία (300). Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι ενώ τα ποσοστά ανθρωποκτονιών έχουν μειωθεί παγκοσμίως, τα ποσοστά γυναικοκτονιών έχουν μειωθεί με πιο αργό ρυθμό, ιδίως στην Αμερική και την Ευρώπη.