ΟΗΕ: Πάνω από 100 πρέσβεις και διπλωμάτες σε ειδική ισραηλινή ενημέρωση στα Ηνωμένα Έθνη για την απειλή του Ιράν

Περισσότεροι από 100 πρέσβεις, διπλωμάτες και εκπρόσωποι κρατών-μελών του ΟΗΕσυμμετείχαν σε ειδική ενημέρωση που διοργάνωσε στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Iσραήλ, πρέσβυς Ντάνι Ντανόν, με στόχο την παρουσίαση της κατάστασης ασφαλείας και των επιπτώσεων της ιρανικής απειλής στην περιοχή.

Μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην ενημέρωση ήταν η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Ρωσία, η Tουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αίγυπτος, το Μπαχρέιν και η Aργεντινή.

Ο κ. Ντανόν δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «χωρίς τη δική μας δράση, έως το 2027 το Iράν θα είχε καταστεί η χώρα με το μεγαλύτερο οπλοστάσιο πυραύλων εδάφους-εδάφους στον κόσμο. Το Ισραήλ ενήργησε όταν η απειλή ήταν άμεση και σαφής».

Κατά την ενημέρωση, ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) για τα ξένα μέσα ενημέρωσης, αντισυνταγματάρχης Nαντάβ Σοσάνι, παρουσίασε στοιχεία για τα ιρανικά πλήγματα κατά αμάχων και για τη χρήση όπλων που, όπως ανέφερε, «πλήττουν σκόπιμα τον άμαχο πληθυσμό».

Ο Σοσάνι υποστήριξε ότι «το ιρανικό καθεστώς στοχεύει πόλεις και κατοικημένες περιοχές, χρησιμοποιεί βόμβες διασποράς και διαπράττει εγκλήματα πολέμου κατά αμάχων σε ολόκληρη την περιοχή».