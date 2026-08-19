ΟΗΕ: Ο Αντόνιο Γκουτέρες καταδικάζει τις δηλώσεις του ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ για τη Γάζα

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε απερίφραστα σήμερα τις “απάνθρωπες και επικίνδυνες” δηλώσεις του ακροδεξιού ισραηλινού υπουργού Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος υποστήριξε προ ημερών ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να σκοτώνει “30 ή 40” ανθρώπους “κάθε νύκτα στη Γάζα”.

“Αυτές οι δηλώσεις είναι απεχθείς. Είναι σκανδαλώδεις. Είναι απάνθρωπες και επικίνδυνες. Και τις καταδικάζουμε απερίφραστα”, είπε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Στεφάν Ντουζαρίκ.