ΟΗΕ: Μόνο το 3% της καλλιεργήσιμης γης στη Γάζα παραμένει ακέραιο και προσβάσιμο

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιοποίησε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) και το Δορυφορικό Κέντροτων Ηνωμένων Εθνών (UNOSAT), μόνο το 3% της καλλιεργήσιμης γης στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει ακέραιο και προσβάσιμο στους γεωργούς.

Αυτό οφείλεται κυρίως στην επέκταση των ζωνών στρατιωτικού αποκλεισμού και τον δραστικό περιορισμό της πρόσβασης στα χωράφια, λόγω της μετακίνησης δυτικά της «κίτρινης γραμμής» που χωρίζει τη ζώνη κατάπαυσης του πυρός από τη ζώνη που ελέγχει ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με αυτή τη νέα γεωδιαστημική εκτίμηση με βάση δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στα τέλη Ιουνίου του 2026, η αγροτική επιφάνεια που είναι εκμεταλλεύσιμη και δεν έχει υποστεί ζημιές κατέρρευσε, περνώντας από τα 6.010 στρέμματα τον Οκτώβριο του 2025 σε 4.480 στρέμματα στα τέλη Ιουνίου 2026, μια πτώση 25,5% μέσα σε οκτώ μήνες.

Στο σύνολο του παλαιστινιακού θύλακα, το 27% της αγροτικής γης παραμένει φυσικά προσβάσιμο, όμως σχεδόν στο σύνολό της η επιφάνεια αυτή υπέστη βαριές ζημιές που απαιτούν σημαντικές εργασίες αποκατάστασης. Τα θερμοκήπια έχουν επίσης επηρεαστεί: μόλις το 16,6% αυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δραματική στην περιοχή της Ράφας (νότια), όπου ποσοστό μεγαλύτερο του 97% της καλλιεργήσιμης γης δεν είναι πλέον προσβάσιμο.

“Χωρίς επείγοντα μέτρα για αποκατάσταση ασφαλούς πρόσβασης και παροχή στους γεωργούς της υποστήριξης που χρειάζονται, οι πιθανότητες να αποκατασταθεί η τοπική παραγωγή τροφίμων θα συνεχίσουν να λιγοστεύουν”, προειδοποίησε σε μια ανακοίνωση ο Ράιν Πάουλσεν, που διευθύνει το γραφείο καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης στον FAO, κάνοντας λόγο για “ανησυχητική εικόνα”.

Εκτός από τη αδυναμία πρόσβασης στη γη τους, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι της Γάζας αντιμετωπίζουν οξεία έλλειψη λιπασμάτων, σπόρων και ζωοτροφών, που επιδεινώνεται από τους αποκλεισμούς των συνόρων, σημειώνει ο FAO.

Προτού ξεσπάσει ο πόλεμος τον Οκτώβριο του 2023, ο αγροτικός τομέας αντιπροσώπευε περίπου το 10% της οικονομίας της Γάζας και ζούσαν από αυτόν περισσότεροι από 560.000 άνθρωποι.

Ο ΟΗΕ κρούει συχνά τον κώδωνα του κινδύνου για τον κίνδυνο συνολικής κατάρρευσης των επισιτιστικών συστημάτων στον παλαιστινιακό θύλακα, που ασφυκτιά από τους περιορισμούς πρόσβασης τους οποίους επιβάλλει ο ισραηλινός στρατός.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP