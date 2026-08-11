ΟΗΕ: Καταγγελίες για συστηματικά βασανιστήρια και σεξουαλική βία σε Ουκρανούς αιχμαλώτους

Νέα «θύελλα» αντιδράσεων στη διεθνή σκηνή προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη μεταχείριση Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου και πολιτικών κρατουμένων σε ρωσικά χέρια.

Σε ανεπίσημη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, επιζώντες και επίσημοι φορείς κατηγόρησαν τη Μόσχα για συστηματικά βασανιστήρια, αποκαλύπτοντας μια φρικτή πραγματικότητα που συνεχίζεται πίσω από τις κλειστές πόρτες των κρατητηρίων.

Στο επίκεντρο των συγκλονιστικών μαρτυριών βρέθηκε ο στρατιωτικός Χουάν Αλμπέρτο Λέβια Γκαρσία, ο οποίος πέρασε 1.183 ημέρες σε ρωσική αιχμαλωσία πριν απελευθερωθεί.

«Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε ότι είναι επώδυνο, εξευτελιστικό για έναν άνδρα… Καθημερινοί ξυλοδαρμοί, ηλεκτροσόκ, υπερβολική άσκηση σε πολικές θερμοκρασίες, σεξουαλική κακοποίηση. Τα πάντα εφαρμόστηκαν σε μένα και στους περισσότερους συντρόφους μου», δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι δύο φίλοι του ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου σε κέντρο κράτησης στο Ντόνετσκ.

Τα στοιχεία-καταπέλτης από τον ΟΗΕ

Σύμφωνα με την Κλαούντια Φουέντες Χούλιο, Βοηθό Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η εικόνα που καταγράφεται είναι αμείλικτη:

Πάνω από το 95% των Ουκρανών αιχμαλώτων που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι υπέστησαν βασανιστήρια ή κακομεταχείριση.

Περισσότεροι από τους μισούς κατήγγειλαν σεξουαλική βία, συμπεριλαμβανομένων βιασμών, ηλεκτροσόκ σε ευαίσθητες περιοχές και εξευτελιστικών συμπεριφορών.

Από τον Φεβρουάριο του 2022, το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ έχει τεκμηριώσει την εκτέλεση 129 Ουκρανών αιχμαλώτων κατά την έναρξη της κράτησής τους και τον θάνατο άλλων 48 από βασανιστήρια και έλλειψη ιατρικής φροντίδας.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία –διά του εκπροσώπου της Ολεγκ Γκουσίν– ανέφερε ότι έχει εντοπίσει περισσότερα από 300 σημεία κράτησης σε ρωσικό έδαφος και στα κατεχόμενα, υπογραμμίζοντας ότι, παρά την επιστροφή πάνω από 9.000 ατόμων, «χιλιάδες» εξακολουθούν να κρατούνται.

Η απάντηση της Μόσχας

Η ρωσική πλευρά απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τες «εκστραθεια παραπλάνησης». Η Αναπληρώτρια Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Μαρία Ζαμπολότσκαγια, αντέτεινε ότι οι Ρώσοι αιχμάλωτοι στην Ουκρανία υφίστανται εξίσου βασανιστήρια, ταπείνωση και ηθική και σωματική κακοποίηση.

Στο ζήτημα αναφέρθηκε και ο ΟΗΕ, σημειώνοντας πως έχουν καταγραφεί περιστατικά κακομεταχείρισης και σε Ρώσους ή τρίτους αιχμαλώτους από την ουκρανική πλευρά, ωστόσο –όπως διευκρινίστηκε– αυτά κινούνται σε «εντελώς διαφορετική κλίμακα».

Η ουκρανική πλευρά απευθύνει πλέον δραματική έκκληση για ισχυρότερη διεθνή πίεση και απόδοση ευθυνών, προκειμένου να προστατευθούν όσοι παραμένουν έγκλειστοι στα ρωσικά στρατόπεδα.