ΟΗΕ και ΕΕ υπολογίζουν στα 71,4 δισ. δολάρια την ανοικοδόμηση της Γάζας έως το 2036

Τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν σήμερα πως υπολογίζουν στα 71,4 δισεκατομμύρια δολάρια τις ανάγκες ανοικοδόμησης τα επόμενα 10 χρόνια στη Γάζα, σύμφωνα με μια μελέτη που διενήργησαν από κοινού με την Παγκόσμια Τράπεζα.

«Οι ζημιές, οι οικονομικές απώλειες και οι ανάγκες αποκατάστασης και ανοικοδόμησης της Γάζας έπειτα από 24 μήνες σύρραξης» υπολογίζονται σε 71,4 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 60,7 δισεκατομμύρια ευρώ), αναφέρεται σε κοινό ανακοινωθέν.

Το κείμενο διευκρινίζει πως «26,3 δισεκατομμύρια δολάρια» θα χρειαστούν τους 18 πρώτους μήνες «προκειμένου να αποκατασταθούν οι αναγκαίες υπηρεσίες, να ανοικοδομηθούν οι σημαντικές υποδομές και να στηριχθεί η οικονομική ανάκαμψη».

«Οι υλικές ζημιές στις υποδομές υπολογίζονται σε 35,2 δισεκατομμύρια δολάρια, την ώρα που οι οικονομικές και κοινωνικές απώλειες ανέρχονται σε 22,7 δισεκατομμύρια δολάρια», αναφέρει ακόμα το δελτίο Τύπου, διευκρινίζοντας ότι η έκθεση καθορίζει πως «οι πλέον πληγέντες τομείς είναι η στέγαση, η υγεία, η εκπαίδευση, το εμπόριο και η γεωργία».

Ο πόλεμος στη Γάζα ξεκίνησε από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023, η οποία οδήγησε στον θάνατο 1.221 ανθρώπους από την ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία.