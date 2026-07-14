ΟΗΕ: Η επιστροφή στις εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποτελεί τεράστιο πλήγμα για τους αμάχους

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωσε σήμερα ότι η επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αποτελεί τεράστιο πλήγμα για τους αμάχους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, απευθύνοντας έκκληση για αυτοσυγκράτηση.

«Η επιστροφή σε ευρύτερες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αποτελεί τεράστιο πλήγμα για τους αμάχους στην περιοχή και πέραν αυτής.

Υπονομεύει τις ειρηνευτικές προσπάθειες και εντείνει την αστάθεια, με σοβαρούς κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρη την περιοχή», υπογραμμίζει ο Φόλκερ Τουρκ σε δήλωσή του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ