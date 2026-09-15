ΟΗΕ για Λευκορωσία: Η Δικαιοσύνη έχει μετατραπεί σε όπλο καταστολής των επικριτών του Λουκασένκο

Τη συστηματική εργαλειοποίηση του δικαστικού συστήματος της Λευκορωσίας με σκοπό την καταστολή των επικριτών του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο καταγγέλλει νέα έκθεση ανεξάρτητων ειδικών του ΟΗΕ.

Η Ομάδα Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα καταγράφει «γενικευμένες και συστηματικές» παραβιάσεις από τον Μάιο του 2020 έως σήμερα.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι αστυνομικές δυνάμεις, οι υπηρεσίες ασφαλείας, οι εισαγγελικές αρχές, τα δικαστήρια και οι σωφρονιστικές υπηρεσίες λειτουργούν συντονισμένα για την καταστολήπραγματικών ή θεωρούμενων αντιπάλων της κυβέρνησης.

«Αυτό που διαφαίνεται δεν είναι η εικόνα μεμονωμένων παραβιάσεων, αλλά ενός συστήματος στο οποίο οι κρατικοί θεσμοί χρησιμοποιούνται συστηματικά για να καταστείλουν τη διαφωνία και τις θεμελιώδεις ελευθερίες», δήλωσε η πρόεδρος της ομάδας, Καρίνα Μοσκαλένκο.

Όπως πρόσθεσε, οι συνέπειες δεν περιορίζονται σε όσους συλλαμβάνονται, διώκονται ή φυλακίζονται, αλλά επηρεάζουν ολόκληρη τη λευκορωσική κοινωνία.

Παραβιάσεις σε όλα τα στάδια της δικαστικής διαδικασίας

Οι ειδικοί του ΟΗΕ καταγράφουν παραβιάσεις από τη στιγμή της σύλληψης έως την κράτηση, την καταδίκη και την επιτήρηση μετά την αποφυλάκιση.

Μεταξύ άλλων, η έκθεση αναφέρεται σε:

αυθαίρετες και βίαιες συλλήψεις χωρίς ένταλμα από άνδρες με πολιτικά,

στέρηση πρόσβασης σε δικηγόρο,

δίκες κεκλεισμένων των θυρών και παραβιάσεις του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη,

εξαναγκασμό κρατουμένων να εμφανίζονται σε ταπεινωτικά βίντεο «μετάνοιας»,

απάνθρωπες και ανθυγιεινές συνθήκες κράτησης,

συνεχιζόμενη παρενόχληση και επιτήρηση μετά την αποφυλάκιση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κρατούμενες, οι οποίες, σύμφωνα με τις καταγγελίες, υποβάλλονται σε ταπεινωτικές σωματικές έρευνες χωρίς ρούχα και στερούνται βασικών προϊόντων περιόδου.

Πρώην κρατούμενοι περιέγραψαν επίσης επανειλημμένες τιμωρίες σε παγωμένα κελιά, μία πρακτική που είναι γνωστή ως «βασανιστήριο του κρύου».

«Η καταστολή δεν τελειώνει με την απελευθέρωση»

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι διώξεις συνεχίζονται και μετά την αποφυλάκιση. Τα δικαστήρια επιβάλλουν συχνά μακροχρόνια και ιδιαίτερα παρεμβατικά μέτρα προληπτικής επιτήρησης σε πρώην κρατουμένους.

«Η απελευθέρωση δεν σημαίνει ότι η καταστολή τερματίζεται», υπογράμμισε η εμπειρογνώμονας Μόνικα Πλατέκ.

Στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως πολιτικοί αντίπαλοι, δημοσιογράφοι, ακτιβιστές και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι πολιτικοί κρατούμενοι στιγματίζονται και υποβάλλονται σε σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση.

Σύμφωνα με την έκθεση που επικαλείται το Reuters, οι πρακτικές αυτές παραβιάζουν σειρά διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ ορισμένες ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και ειδικότερα διώξεις και φυλακίσεις.

Η καταστολή μετά τις εκλογές του 2020

Ο Αλεξάντρ Λουκασένκο βρίσκεται στην εξουσία από το 1994. Η καταστολή εντάθηκε μετά τις προεδρικές εκλογές του Αυγούστου του 2020, το αποτέλεσμα των οποίων αμφισβητήθηκε από την αντιπολίτευση και δυτικές κυβερνήσεις.

Οι μαζικές διαδηλώσεις που ακολούθησαν αντιμετωπίστηκαν με εκτεταμένες συλλήψεις και διώξεις, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθούν να καταγράφουν πολιτικούς κρατουμένους.

Ο Λουκασένκο αρνείται ότι στη χώρα υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι και υποστηρίζει ότι οι αρχές ενήργησαν νόμιμα για την αποκατάσταση της τάξης. Η κυβέρνηση της Λευκορωσίας έχει απορρίψει στο παρελθόν τις επικρίσεις του ΟΗΕ και, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν έχει συνεργαστεί με την έρευνα.

Η ομάδα καλεί το Μινσκ να απελευθερώσει τους πολιτικούς κρατουμένους και να διασφαλίσει τη λογοδοσία όσων ευθύνονται για τις παραβιάσεις. Παράλληλα, ζητά από τη διεθνή κοινότητα να εντείνει την πίεση προς τη Λευκορωσία.