ΟΗΕ για Έμπολα: Πρόοδος στην αντιμετώπιση της επιδημίας – Η έλλειψη ασφάλειας η μεγαλύτερη πρόκληση

Αξιωματούχοι υγείας του ΟΗΕ χαιρέτισαν σήμερα την πρόοδο στην αντιμετώπιση του Έμπολα, έξι μήνες αφότου η επιδημία προκάλεσε για πρώτη φορά παγκόσμια ανησυχία, προειδοποίησαν ωστόσο ότι η νόσος συνεχίζει να εξαπλώνεται σε πιο απομακρυσμένες και επικίνδυνες περιοχές του Κονγκό.

Με τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων να ξεπερνά πλέον τα 11.000, πρόκειται για τη δεύτερη χειρότερη επιδημία Έμπολα που έχει καταγραφεί, η οποία έχει εξαπλωθεί σε τμήματα της Ανατολικής, Κεντρικής και Δυτικής Αφρικής.

Η επιδημία, η οποία εντοπίστηκε από τις υγειονομικές αρχές στα μέσα Μαΐου, οφείλεται στο σπάνιο στέλεχος του ιού «Bundibugyo», για το οποίο δεν υπάρχουν εγκεκριμένες θεραπείες ή εμβόλια.

«Βλέπουμε ενθαρρυντικά σημάδια», δήλωσε ο Τσίκουε Ιχεκουεάζου, ο επικεφαλής του Προγράμματος Εκτάκτων Αναγκών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), αναφερόμενος στη μείωση των κρουσμάτων σε περιοχές που αποτελούσαν προηγουμένως εστίες έξαρσης, όπως η Μπούνια, στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

«Ωστόσο, αυτό που παρατηρούμε τώρα είναι η εμφάνιση κρουσμάτων σε πιο αγροτικές και δυσπρόσιτες περιοχές… Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι η αυξανόμενη ανασφάλεια», ανέφερε, επικαλούμενος στοιχεία του ΠΟΥ σύμφωνα με τα οποία έχουν σημειωθεί 80 επιθέσεις κατά υγειονομικών εγκαταστάσεων και εργαζομένων στον τομέα της υγείας.

Η γαλλική ΜΚΟ «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» εμφανίστηκε πιο επιφυλακτική όσον αφορά την αντιμετώπιση του Έμπολα, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν ελλείψεις σε προμήθειες και ότι ο ιός εξακολουθεί να εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα.

Ο Ζιλιέν Αρνίς, ο ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ για τον Έμπολα, απαντώντας στην κριτική, δήλωσε: «Η περιοχή επιχειρήσεων είναι τεράστια, πραγματικά αδιανόητα τεράστια… Ωστόσο, στο 80% των περιπτώσεων, και σε ολόκληρη αυτή την τεράστια έκταση, είμαστε σε θέση να επιχειρούμε».