ΟΗΕ: Έκκληση για απελευθέρωση Παλαιστίνιου γιατρού, Αμπού Σαφίγια που κρατείται στο Ισραήλ από τον Δεκέμβριο του 2024

Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε σήμερα, Τετάρτη (8/7) ανησυχία για τις πληροφορίες περί κακοποίησης ενός Παλαιστίνιου γιατρού τον οποίο συνέλαβε ο ισραηλινός στρατός στη Γάζα τον Δεκέμβριο του 2024 και εξακολουθεί να κρατείται στο Ισραήλ, και έκανε έκκληση για την απελευθέρωσή του.

Η Ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, περιλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, έκανε έκκληση για άμεση απελευθέρωση του Χούσαμ Αμπού Σαφίγια, του διευθυντή του Νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν στη Λωρίδα της Γάζας.

Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο δικηγόρος του Αμπού Σαφίγια έχουν πει πως η ζωή του διατρέχει άμεσο κίνδυνο, και ότι εξακολουθεί να κρατείται χωρίς να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, σύμφωνα με τους Γιατρούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα-Ισραήλ, μια ισραηλινή οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Οι ενέργειες των δεσμοφυλάκων της Ισραηλινής Σωφρονιστικής Υπηρεσίας απέναντι σε Παλαιστίνιους κρατουμένους εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που ισοδυναμούν πιθανόν με διεθνή εγκλήματα. Η κατάσταση της υγείας του δρα Αμπού Σαφίγια είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών», ανέφερε η επιτροπή του ΟΗΕ.

Εκπρόσωπος της Ισραηλινής Σωφρονιστικής Υπηρεσίας (ΙΣΥ) δήλωσε σήμερα: «Οι ισχυρισμοί και οι χαρακτηρισμοί που διατυπώνονται είναι ψευδείς, εξοργιστικοί και στερούνται παντελώς πραγματικής βάσης».

Ο/η εκπρόσωπος δεν κατονόμασε τον Αμπού Σαφίγια, όμως η ΙΣΥ έχει απορρίψει κατά το παρελθόν ισχυρισμούς ότι εκείνος και άλλοι γιατροί έχουν υποστεί κακομεταχείριση στη φυλακή. Προχθές Δευτέρα, ο δικηγόρος του Αμπού Σαφίγια υποστήριξε ότι η υγεία του κινδυνεύει και ότι υφίστατο κακομεταχείριση καθημερινά. Τον Ιούνιο, ο Αμπού Σαφίγια εμφανίστηκε σε ακρόαση στο Ανώτατο Δικαστήριο στην Ιερουσαλήμ μέσω βιντεοσύνδεσης κα εμφανώς πιο αδύνατος στο πρόσωπο και στην περιοχή της κοιλιάς.

Η έρευνα του ΟΗΕ ανέφερε ότι η φερόμενη συμπεριφορά των ισραηλινών αρχών προς τον Αμπού Σαφίγια φανερώνει ένα ευρύτερο μοτίβο παραβιάσεων που έχει ταυτοποιήσει σε προηγούμενες εκθέσεις. Τον Σεπτέμβριο του 2025, ανέφερε πως οι ισραηλινές αρχές διέπραξαν γενοκτονία με το να θέτουν στο στόχαστρο το σύστημα υγείας και υγειονομικούς στη Γάζα από τον Οκτώβριο 2023, κατηγορία την οποία το Ισραήλ χαρακτήρισε σκανδαλώδη.

Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει την έρευνα ότι έχει πολιτική ατζέντα εναντίον της χώρας και ότι αποκλίνει από την εντολή της και αρνείται να συνεργαστεί με αυτήν. Τη Δευτέρα, ένα άλλο σώμα του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα χαρακτήρισε αυθαίρετη την κράτηση από το Ισραήλ του Αμπού Σαφίγια και έκανε έκκληση για άμεση απελευθέρωσή του. Στα ευρήματά της, η Ομάδα Εργασίας του ΟΗΕ για την Αυθαίρετη Κράτηση ανέφερε πως οι ενέργειες του Ισραήλ παραβιάζουν πολλά άρθρα της Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καθώς και το Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters