ΟΗΕ: Δύο Μαλαισιανοί κυανόκρανοι τραυματίστηκαν στον νότιο Λίβανο

Δύο μέλη της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο(UNIFIL) από τη Μαλαισίατραυματίστηκαν ελαφρά σε επίθεση εναντίον φάλαγγας εφοδιασμού κοντά στο χωριό Χάρις, στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Η κατάστασή τους είναι σταθερή», δήλωσε ο Ντουζαρίκ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι η UNIFIL θα διερευνήσει το περιστατικό. Δεν διευκρίνισε ωστόσο ποια πλευρά ευθύνεται για την επίθεση.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ΟΗΕανέφερε ότι ισραηλινό άρμα μάχης πυροβόλησε κοντά σε φάλαγγα του ΟΗΕ στην περιοχή της Μπιντ Τζμπέιλ, με αποτέλεσμα τα οχήματα της αποστολής να αλλάξουν πορεία προκειμένου να συνεχίσουν με ασφάλεια την αποστολή τους.

Ο Ντουζαρίκ σημείωσε επίσης ότι οι κυανόκρανοι της UNIFIL κατέγραψαν σημαντική δραστηριότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών(drones) στην περιοχή Μπιγιάντα κατά τη διάρκεια της Τετάρτης.

«Υπενθυμίζουμε για ακόμη μία φορά σε όλους τους εμπλεκόμενους το απαραβίαστο του προσωπικού και των εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Εθνών», τόνισε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ.

Το περιστατικό σημειώνεται ενώ συνεχίζεται η ένταση στον νότιο Λίβανο, με τις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού και τις συγκρούσεις στην περιοχή να προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία για την ασφάλεια των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ.