ΟΗΕ: Αλώβητες οι εγκαταστάσεις πυρηνικών στο Ιράν από τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ιράν

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) του ΟΗΕ για την πυρηνική ενέργεια, αναφέρει ότι οι εγκαταστάσεις που στεγάζουν πυρηνικό υλικό στο Ιράν δεν έχουν υποστεί ζημιές από τα πλήγματα των ΗΠΑ-Ισραήλ και δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας.

«Με βάση την ανάλυση των τελευταίων διαθέσιμων δορυφορικών εικόνων, η ΙΑΕΑ δεν βλέπει καμία ζημιά σε εγκαταστάσεις που περιέχουν πυρηνικό υλικό στο Ιράν και επομένως δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας προς το παρόν», αναφέρει σε ανάρτησή της στο X.

Κοντά στο χώρο του Νατάνζ, κοντά στην κεντρική πόλη Ισφαχάν, «οι ζημιές είναι ορατές σε δύο κτήρια» και «δεν έχουν εντοπιστεί περαιτέρω επιπτώσεις» μετά από «ζημιές στις εισόδους» που αναφέρθηκαν χθες, αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι επιθεωρητές της IAEA δεν είχαν πρόσβαση στην κρίσιμη τοποθεσία της Νατάνζ από τότε που έγινε στόχος βομβαρδισμών τον Ιούνιο κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ.

Η ΔΟΑΕ αναφέρει πως δεν υπήρξε «καμία επίπτωση σε άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του Μπουσέρ» στα νοτιοανατολικά.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, παράλληλα επανέλαβε έκκληση για «απόλυτη αυτοσυγκράτηση» στη σύγκρουση, ώστε να αποφευχθεί η απειλή από ραδιενέργεια.