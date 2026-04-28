ΟΗΕ: Αδιέξοδο στη συνεδρίαση του ΣΑ για τα Στενά του Ορμούζ

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεκάδες χώρες απηύθυναν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση της έντασης και άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, όπου, σύμφωνα με τις αναφορές, χιλιάδες εμπορικά πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα, μαζί με περίπου 20.000 ναυτικούς.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ήταν μεταξύ εκείνων που τόνισαν τις σοβαρές επιπτώσεις των διαταραχών στη ναυσιπλοΐα, υπογραμμίζοντας ότι το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται από το συγκεκριμένο πέρασμα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις συνέπειες για τις πιο ευάλωτες χώρες και πληθυσμούς, λόγω της αύξησης των τιμών ενέργειας.

Η συνεδρίαση συγκλήθηκε με πρωτοβουλία του Μπαχρέιν, με τη στήριξη δεκάδων κρατών που πλήττονται από την άνοδο του κόστους καυσίμων, εξαιτίας του αποκλεισμού της περιοχής. Οι χώρες αυτές χαρακτήρισαν το κλείσιμο των Στενών παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ζήτησαν τον τερματισμό των επιθέσεων σε πλοία, καθώς και του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών.

Ωστόσο, το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν προχώρησε σε καμία απόφαση. Προηγούμενο σχέδιο ψηφίσματος για το άνοιγμα των Στενών μπλοκαρίστηκε από την Κίνα και τη Ρωσία. Η Μόσχα επέρριψε την ευθύνη για την κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, κάνοντας λόγο για «απρόκλητη επίθεση» κατά του Ιράν.