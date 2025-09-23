Οι υποψήφιοι για το βραβείο Ζαχάρωφ 2025

Σε κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Επιτροπής Ανάπτυξης, οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσίασαν τις υποψηφιότητες για το Βραβείο Ζαχάρωφ 2025 για την Ελευθερία της Σκέψης, το κορυφαίο ευρωπαϊκό βραβείο που τιμά τη δέσμευση και το έργο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η ψηφοφορία για την επιλογή των τριών φιναλίστ θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο, ενώ ο τελικός νικητής θα ανακοινωθεί τον ίδιο μήνα, με την τελετή απονομής να έχει προγραμματιστεί για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Δεκέμβριο, στο Στρασβούργο. Οι υποψηφιότητες που τέθηκαν είναι:

Mzia Amaglobeli και το κίνημα υπέρ της δημοκρατίας στη Γεωργία (Ακτιβίστρια και κίνημα υπέρ της δημοκρατίας): Προτεινόμενοι από την ευρωβουλευτή Rasa Juknevičienė και 60 ακόμη ευρωβουλευτές, για τον αγώνα τους υπέρ των δημοκρατικών αξιών και των ελευθεριών στη Γεωργία.

Budapest Pride (Οργάνωση υπέρ των δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ+): Προτεινόμενοι από την ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, τους ευρωβουλευτές Marc Angel, Kim Van Sparrentak και 43 ακόμη μέλη, για την προώθηση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην Ουγγαρία.

Δημοσιογράφοι και ανθρωπιστικοί εργαζόμενοι σε εμπόλεμες ζώνες (Εκπρόσωποι: Παλαιστινιακή Ένωση Τύπου, Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος, UNRWA): Προτεινόμενοι από την ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, για το έργο τους στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την ενημέρωση υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες σε εμπόλεμες ζώνες.

Δημοσιογράφοι στην Παλαιστίνη (Hamza και Wael Al-Dahdouh – Δημοσιογράφοι, Plestia Alaqad – Δημοσιογράφος, Shireen Abu Akleh – Δημοσιογράφος [εκλιπούσα], Ain Media [προς τιμήν των Yasser Murtaja και Roshdi Sarraj] – Μέσο ενημέρωσης): Προτεινόμενοι από την ομάδα της Αριστεράς (GUE/NGL), για την αφοσίωσή τους στην αποκάλυψη της αλήθειας υπό συνθήκες πολέμου στην Παλαιστίνη.

Charlie Kirk (Ακτιβιστής και σχολιαστής): Προτεινόμενος από την ομάδα της Ευρώπης των Κυρίαρχων Εθνών, για τη δράση του στην προώθηση συντηρητικών αξιών και ελευθεριών στις ΗΠΑ.

Andrzej Poczobut (Δημοσιογράφος και ακτιβιστής): Προτεινόμενος από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, για τον αγώνα του υπέρ της ελευθερίας του Τύπου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία.

Boualem Sansal (Συγγραφέας): Προτεινόμενος από την ομάδα Πατριώτες για την Ευρώπη, για το έργο του στην υπεράσπιση της ελευθερίας της έκφρασης και την κριτική του σε απολυταρχικά καθεστώτα.

Σέρβοι φοιτητές (Φοιτητικό κίνημα): Προτεινόμενοι από την ομάδα Renew Europe, για τη δράση τους υπέρ των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και της ελευθερίας στη Σερβία.

Το Βραβείο Ζαχάρωφ, που θεσπίστηκε το 1988, αποτελεί σύμβολο της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προάσπιση της ελευθερίας της σκέψης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως.