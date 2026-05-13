Οι υποψήφιοι απο τη Θεσσαλονίκη για την ΠΕ της ΝΔ

Tην Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγει η αυλαία του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Θα ολοκληρωθούν την Κυριακή με τις εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος.

Οι ζυμώσεις για την εκλογή είναι ήδη έντονες ενώ σημαντικό ρόλο για το ποιοι θα εκλεγούν θα παίξουν και οι ποσοστώσεις για την εκλογή γυναικών, μελών απο την περιφέρεια κ.ά.

Απο τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα στελέχη που θα είναι υποψήφια, πέρα απο τις τάσεις και τις αναφορές τους, θα επιχειρήσουν να κινηθούν ομαδικά και συντονισμένα ώστε να υπάρχει αυξημένη τοπική εκπροσώπηση στο νέο κεντρικό κομματικό όργανο.

Υποψήφιοι, μεταξύ άλλων, αναμένεται να είναι οι πρώην πρόεδροι των ΔΕΕΠ Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, Θόδωρος Μητράκας και Θωμάς Βράνος, η Μαρία Σαρηγιαννίδου, πρώην μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Γιώργος Τσακούμης και ο γραμματέας του ίδιου Επιμελητηρίου Μανόλης Μπελιμπασάκης και οι Χριστίνα Γεωργάκη, Κατερίνα Γκαγκάλη, Αλκμήνη Παπανικολάου, Καλλιόπη Ζερβού, Λίνα Ντότση, Χαράλαμπος Σαρδέλης, Κυριάκος Χαμουζάς, Νίκος Παπαδόπουλος, Δημήτρης Τσιτσιπάτης, Δημήτρης Μπλετσογιάννης, Λευτέρης Καραμπίνας, Σωκράτης Μπρόζος, Γιάννης Ζαχαριάδης, Στέφανος Παπαγεωργίου, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Μιχαηλίδης κ.ά.