Οι βασικοί όροι της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν – Τι αναφέρεται για Στενά του Ορμούζ και πυρηνικά

Τα κύρια σημεία του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν , το οποίο αναμένεται να υπογραφεί από κοινού την Παρασκευή, δίνει στη δημοσιότητα το ισραηλινό Channel 12.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πλαίσιο αυτό προβλέπει ότι το Ιράν θα επιβεβαιώσει τη δέσμευσή του να μην αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη θα εργαστούν για την επίλυση του ζητήματος των υφιστάμενων αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και θα διεξαγάγουν συνομιλίες σχετικά με τον μελλοντικό εμπλουτισμό και τις ανάγκες της Ισλαμικής Δημοκρατίας στον τομέα της πολιτικής πυρηνικής ενέργειας.

Ακόμη θέτει το πλαίσιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ

Οι βασικοί όροι της συμφωνίας: