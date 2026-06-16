Οι βασικοί όροι της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν – Τι αναφέρεται για Στενά του Ορμούζ και πυρηνικά

Τα κύρια σημεία του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, το οποίο αναμένεται να υπογραφεί από κοινού την Παρασκευή, δίνει στη δημοσιότητα το ισραηλινό Channel 12.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πλαίσιο αυτό προβλέπει ότι το Ιράν θα επιβεβαιώσει τη δέσμευσή του να μην αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη θα εργαστούν για την επίλυση του ζητήματος των υφιστάμενων αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και θα διεξαγάγουν συνομιλίες σχετικά με τον μελλοντικό εμπλουτισμό και τις ανάγκες της Ισλαμικής Δημοκρατίας στον τομέα της πολιτικής πυρηνικής ενέργειας.
Ακόμη θέτει το πλαίσιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ
Οι βασικοί όροι της συμφωνίας:
- Το Ιράν, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα σταματήσουν τις εχθροπραξίες, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.
- Το Ιράν επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να μην αναπτύξει ή αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
- Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεσμεύονται να επιλύσουν το ζήτημα του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου.
- Οι δύο πλευρές θα συζητήσουν το θέμα του εμπλουτισμού και τις πυρηνικές ανάγκες του Ιράν.
- Το Ιράν θα διατηρήσει το status quo στο πυρηνικό του πρόγραμμα όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις.
- Οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις και δεν θα αυξήσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.
- Το Ιράν θα εξασφαλίσει την ασφαλή και δωρεάν διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ για 60 ημέρες.
- Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία αμέσως μετά την εφαρμογή του μνημονίου.
- Εφόσον επιτευχθεί τελική συμφωνία, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις δυνάμεις τους εντός 30 ημερών και θα καταργήσουν όλες τις κυρώσεις κατά του Ιράν.
- Οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει σχέδιο δημιουργίας ταμείου ύψους 300 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν.
- Οι ΗΠΑ θα δώσουν στο Ιράν προσωρινές εξαιρέσεις από τις κυρώσεις για να πουλήσει πετρέλαιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων
- Θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν με τη συμμετοχή των χωρών του Κόλπου για τον καθορισμό «ρυθμίσεων σχετικά με τη ναυτιλία και τις θαλάσσιες υπηρεσίες»