Οι βασικές διαφορές ανάμεσα σε έναν άντρα που μπορεί να δεσμευτεί και έναν που δυσκολεύεται

Αν και συχνά έχουμε δει άντρες που ορκίζονται στην ελευθερία τους και τη χαρά της εργένικης ζωής να δημιουργούν οικογένειες ή σχέσεις και να αφοσιώνονται σε αυτές, υπάρχουν και εκείνοι που δείχνουν πως θέλουν να βρίσκονται σε μία σχέση και καταλήγουν να εξαφανίζονται, καμιά φορά χωρίς να αφήσουν κανένα ίχνος πίσω τους (το γνωστό ghosting).

Ορισμένες φορές είναι εύκολο να ξεχωρίσουμε σε ποια κατηγορία ανήκει ο καθένας. Ωστόσο, υπάρχουν και συμπεριφορές που μπορεί να μας μπερδέψουν, οπότε παρακάτω σας παρουσιάζουμε τις πέντε βασικές διαφορές ενός άνδρα που θέλει να δεσμευτεί με εκείνον που δυσκολεύεται να το κάνει.

1. Πόσο σίγουρος είναι για τον εαυτό του;

Ο άνδρας που μπορεί να δεσμευτεί:

Νιώθει καλά με το ποιος είναι και ξέρει τι μπορεί να προσφέρει. Είναι σίγουρος για τις αποφάσεις του και δεν γίνεται καταπιεστικός.

Ο άνδρας που δεν μπορεί να δεσμευτεί:

Θεωρεί πως όλοι του χρωστούν και έχει δικαίωμα στα πάντα. Μπορεί, επίσης, να είναι ανασφαλής και να κάνει πικρόχολα σχόλια. Δεν έχει μια σταθερή βάση στη ζωή του και μοιάζει με ένα φύλλο που ο άνεμος το φυσά χωρίς κατεύθυνση.

2. Εκτιμά τις γυναίκες;

Ο άνδρας που μπορεί να δεσμευτεί:

Αντιμετωπίζει τις γυναίκες ως ίσες και εκτιμά τις σχέσεις που έχει μαζί τους. Δεν τις βλέπει αποκλειστικά ως «νοικοκυρές», «μητέρες» και «φτιαγμένες για το σπίτι». Σέβεται τις απόψεις και τις αποφάσεις τους, ενώ δεν κρατά κακία στις πρώην συντρόφους του ή εκείνες που πλήγωσαν τον εγωισμό του.

Ο άνδρας που δεν μπορεί να δεσμευτεί:

Πιστεύει πως οι γυναίκες είναι βάρη ή προκαλούν όλα τα προβλήματα. Αντιδρά αρνητικά όταν η σύντροφός είναι αυτόνομη και δεν χαίρεται με τις αλλαγές στη ζωή της, ενώ συχνά σχολιάζει αρνητικά τους φίλους και την οικογένειά της.

3. Είναι ανταγωνιστικός;

Ο άνδρας που μπορεί να δεσμευτεί:

Ο ανταγωνισμός του αγγίζει τα φυσιολογικά επίπεδα. Δεν τον νοιάζει να είναι ο καλύτερος από όλους, αν και θέλει να εξελίσσεται και να βελτιώνεται. Ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής του είναι ο εαυτός του, αφού θέλει να γίνεται πάντα καλύτερος.

Ο άνδρας που δεν μπορεί να δεσμευτεί:

Θέλει πάντα να είναι ο καλύτερος όλων και βλέπει τα πάντα ως διαγωνισμό. Δεν είναι ευχαριστημένος με όσα έχει και θεωρεί πως η αξία στη ζωή μετριέται αν έχει περισσότερα από τον άλλο. Στην ουσία, δεν έχει τρόπο να αξιολογήσει τα σημαντικά στη ζωή του.

4. Πώς διαχειρίζεται τα παλαιά του τραύματα;

Ο άνδρας που μπορεί να δεσμευτεί:

Οι επίπονες παλαιότερες εμπειρίες του δεν τον κρατούν πίσω. Προχωρά, παίρνοντας μαθήματα από όσα έχει ζήσει, χωρίς να εστιάζει μόνο στα άσχημα που του συνέβησαν. Βλέπει τη ζωή με ρεαλιστικό τρόπο.

Ο άνδρας που δεν μπορεί να δεσμευτεί:

Αφήνει το παρελθόν να τον κρατά πίσω. Μένει κολλημένος σε όσα συνέβησαν ή θα μπορούσαν να συμβούν. Δυσκολεύεται να βρει τη χρυσή τομή, ενώ κατηγορεί πάντα τους άλλους για τα πληγωμένα αισθήματά του.

5. Τι έχει να προσφέρει;

Ο άνδρας που μπορεί να δεσμευτεί:

Ξέρει πως μπορεί να δώσει πολλά στη σχέση. Όμως, δεν υπερηφανεύεται για αυτό ούτε ζητά επιβράβευση. Γνωρίζει πως οι σχέσεις είναι ομαδικό παιχνίδι και νιώθει καλά όταν και ο ίδιος συμβάλλει στη θετική εξέλιξή της δικής του.

Ο άνδρας που δεν μπορεί να δεσμευτεί:

Προσπαθεί με κάθε τρόπο να αναδείξει και την παραμικρή του προσπάθεια. Δεν είναι σίγουρος για τα όσα έχει να προσφέρει στη σχέση και, ορισμένες φορές, ο εγωισμός του δεν τον αφήνει να νοιαστεί πραγματικά.