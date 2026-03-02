Οι βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται απο βομβαρδιστικά των ΗΠΑ δηλώνει ο Στάρμερ

«Οι βάσεις μας στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά», ανέφερε ο Κιρ Στάρμερ, μιλώντας το απόγευμα της Δευτέρας 2 Μαρτίου, στην Βουλή των Κοινοτήτων.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι το Ιράν έχει επιτεθεί σε ολόκληρη την περιοχή και έχει εκτοξεύσει «εκατοντάδες πυραύλους και χιλιάδες drones σε χώρες που δεν του έχουν επιτεθεί».

Λέει ότι υπάρχουν περίπου 300.000 Βρετανοί πολίτες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων κατοίκων, οικογενειών που βρίσκονται σε διακοπές και όσων βρίσκονται σε διέλευση.

Λέει ότι το Ιράν έχει χτυπήσει αεροδρόμια και ξενοδοχεία όπου διαμένουν Βρετανοί πολίτες. «Είναι πολύ ανησυχητικό για ολόκληρο το κοινοβούλιο και ολόκληρη τη χώρα», είπε ο Στάρμερ.

Πρόσθεσε ότι η επίθεση στη RAF δεν ήταν απάντηση σε οποιαδήποτε απόφαση που έχει λάβει η Βρετανία.

Δήλωσε ότι είναι καθήκον του να προστατεύει τις ζωές των Βρετανών, γι’ αυτό και οι RAF, απογείωσε βρετανικά αεροσκάφη «ως μέρος συντονισμένων αμυντικών επιχειρήσεων».

Ο ίδιος δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ήδη αποδειχθεί αποτελεσματικές, συμπεριλαμβανομένης της κατάρριψης ενός drone που κατευθυνόταν προς μια βάση όπου στεγάζεται προσωπικό των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων.