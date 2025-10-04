Οι τρόποι για να κάνετε μια γάτα να σας συμπαθήσει

Έχετε κι εσείς αναρωτηθεί για ποιο λόγο σας βλέπει η γάτα του φίλου, του γείτονα, του συγγενή σας και πάει να κρυφτεί; Ή ακόμη χειρότερα γιατί δείχνει ότι δεν σας έχει συμπαθήσει;

Εύκολα μπορεί κανείς να παρεξηγήσει μια γάτα, θεωρώντας την ψυχρή και ανεξάρτητη. Φυσικά, όσοι ζουν με μια φουντωτή τετράποδη κυρία, όχι μόνο θα το διαψεύσουν, αλλά δεν αλλάζουν με τίποτα τις στιγμές που έχουν ζήσει μαζί της.

Εκτός όμως από τους κηδεμόνες της, η γάτα θα έρθει σε επαφή και με τους φίλους και συγγενείς των ανθρώπων της. Όσες φορές επισκέπτομαι γατογονείς, άλλες φορές το κατοικίδιο κάνει αμέσως την παρουσία του αισθητή, άλλες κρύβεται εντελώς και άλλες έχει μια ενδιάμεση συμπεριφορά, πάει δηλαδή σε γωνίες για να με παρατηρήσει από μακριά και να αποφασίσει αν θα με συμπαθήσει.

Είναι κάτι που κάνετε λάθος εσείς όταν σας αποφεύγει μια γάτα; Μπορεί. Ίσως όμως να απαιτείται χρόνος μέχρι η γάτα να σας συμπαθήσει και να θέλει να σας γνωρίσει και να έρθει σε επαφή μαζί σας. Ας δούμε από τη μεριά σας τι κινήσεις μπορείτε να κάνετε, προκειμένου να ρίξετε γέφυρες με το κατοικίδιο των φίλων σας.

Αφήστε τη να κάνει εκείνη την πρώτη κίνηση

Από τη στιγμή που θα μπείτε στο σπίτι των φίλων σας, φροντίστε να κρατήσετε απόσταση με τη γάτα. Ασχοληθείτε με άλλα πράγματα και περιμένετε να κάνει εκείνη την πρώτη κίνηση προς εσάς. Θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο να μην κάνει καμία κίνηση και να πάει σε άλλο δωμάτιο, να συνεχίσει τον υπνάκο της ή να παίζει στο ονυχοδρόμιό της. Σε καμία περίπτωση μην πάτε προς εκείνη με την προσδοκία να απαντήσει στη φιλική σας προσέγγιση. Θέλει το χρόνο της και θα πρέπει να το σεβαστείτε.

Καθίστε στο πάτωμα

Μία φοβική γάτα ίσως νιώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση να πλησιάσει έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει, όταν αυτός είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτή. Ακόμη περισσότερες πιθανότητες έχετε αν έχετε απλωμένο το χέρι σας στο πάτωμα, ώστε αν θέλει, να σας μυρίσει και να τρίψει το κεφάλι της πάνω σας.

Ακόμη κι αν σας γνωρίζει, μη θεωρείτε δεδομένη την επαφή

Είτε τη βλέπετε πρώτη φορά είτε είστε συχνός επισκέπτης στο σπίτι, κρατήστε σε κάθε περίπτωση μια στάση αναμονής, μέχρι να δείτε αν θέλει να έχει επαφή μαζί σας.

Προσφέρετέ της φαγητό

Αν περνάει από μπροστά σας χωρίς να σας πλησιάζει, βάλτε στο χέρι σας λίγη τροφή ή μια λιχουδιά και ίσως οι δισταγμοί της εξαφανιστούν. Το φαγητό είναι φιλική κίνηση προς τη γάτα και αν θέλει να έχει επαφές μαζί σας, θα τη βοηθήσει να σας συμπαθήσει λίγο πιο εύκολα.

Αποφύγετε την οπτική επαφή μαζί της

Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε πως η γάτα που ζει στις αγκαλιές και τα γούνινα κρεβάτια είναι επίσης και ένα αρπακτικό ζώο, που έχει τα ένστικτα του θηρευτή. Όταν ένας επισκέπτης, κάποιος δηλαδή που δεν είναι ο κηδεμόνας της που γνωρίζει τα πάντα γι’ αυτή, την κοιτάει έντονα, εκείνη ίσως να το εκλαμβάνει ως επιθετικότητα από τη μεριά του, όπως θα την κοιτούσε στη φύση κάποιος που την απειλεί.

Διαβάστε τη γλώσσα του σώματός της

Υπάρχουν φορές που οι γάτες έχουν συσσωρεύσει ενέργεια και τρέχουν πάνω κάτω, δείχνοντας αναστατωμένες. Σίγουρα τότε, ακόμη και αν σας γνωρίζει, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να την προσεγγίσετε. Αντιθέτως, αφήστε τη να ηρεμήσει, μην της μιλήσετε καθόλου, αλλά περιμένετε να δείτε αν θα έχει όρεξη να σας προσεγγίσει.

Μην την ξυπνήσετε

Θα σας άρεσε εσάς να σας ξυπνήσουν απότομα ενώ κοιμάστε; Σίγουρα όχι. Άρα, γιατί να αρέσει και στη γάτα, που θα τρομάξει και θα νευριάσει από αυτή την κίνησή σας και σε καμία περίπτωση δεν θα θέλει μετά να τη χαϊδέψετε.

Ακούστε τους κηδεμόνες της

Πολλές φορές οι κηδεμόνες προειδοποιούν πως το κατοικίδιό τους θέλει προσοχή, θέλει χρόνο και δίνουν συμβουλές για το πώς να το προσεγγίσετε. Θα πρέπει να ακούσετε τις οδηγίες τους, γιατί είναι πολλά τα παραδείγματα με ανθρώπους που θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα και πως αποκλείεται να μην τους αγαπήσει το ζωάκι- και στο τέλος, να διαψεύδονται.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε πως κάθε ζώο είναι διαφορετικό και κάθε συνάντηση με μια γάτα που δεν είναι δική σας, θα πρέπει να γίνεται από την αρχή, σαν να τη βλέπετε πρώτη φορά. Δεν γνωρίζετε σε τι διάθεση είναι, ούτε αν έχει αγχωθεί νωρίτερα από κάτι, άρα δεν θα πρέπει να παίρνετε ως δεδομένο ότι θα έχει όρεξη για επαφές μαζί σας. Δώστε της το χρόνο που χρειάζεται και μην την πιέσετε να κάνει οτιδήποτε. Έχουν και τα ζώα όρια, τα οποία θα πρέπει να σεβόμαστε, ειδικά όταν πρόκειται για αυτά που δεν είναι δικά μας, που σημαίνει ότι δεν τα γνωρίζουμε τόσο καλά.