Οι τρεις αναφορές Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη στη συζήτηση του προϋπολογισμού

Tρεις φορές αναφέρθηκε στα της Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του το βράδυ της Τρίτης με την οποία ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026.

Η πρώτη όταν μιλούσε για νέες υποδομές και ανέφερε πως η γραμμή επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά θα είναι έτοιμη σε τρεις μήνες απο τώρα.

Η δεύτερη όταν ανακοίνωσε ρυθμίσεις για τον επιπρόσθετο περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης επικαλούμενος πολύ σημαντική αύξηση των ενοικίων που έχει παρατηρηθεί στην περιοχή.

Η τρίτη όταν έδειξε φωτογραφίες απο το πως ήταν ο χώρος της κατάληψης στο Βιολογικό του ΑΠΘ όπου πρόσφατα εγκαινιάστηκε νέα βιβλιοθήκη. “Η άθλια παράδοση της βίας στα πανεπιστήμια πήρε επιτέλους τέλος. Τα βιβλία έχουν μεγαλύτερη δύναμη από τις βαριοπούλες”, είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.