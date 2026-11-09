Οι τοξικολογικές εξετάσεις αποκάλυψαν την ουσία που ευθύνεται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Τη βασική αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αποκάλυψαν οι τοξικολογικές εξετάσεις η ανάλυση των οποίων ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα της ποσοτικής τοξικολογικής ανάλυσης η βασική αιτία θανάτου του καλλιτέχνη φαίνεται η ουσία προποφόλη που του χορηγήθηκε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, χωρίς να αποκλείεται η συνέργεια με άλλες ουσίες που ενδεχομένως είχε λάβει ο Γιώργος Μαζωνάκης νωρίτερα.

Τα ευρήματα της επίσημης εξέτασης συμπίπτουν με εκείνα του ιδιωτικού εργαστηρίου, ενώ σύμφωνα με το Mega αναμένεται και συμπληρωματικό πόρισμα για τον ρόλο κάθε ουσίας στον θάνατό του.

Η ποσοτική ανάλυση ολοκληρώθηκε από το εργαστήριο του καθηγητή Κλινικής Τοξικολογίας και Φαρμακολογίας, Νικόλαου Ράικου, στη Θεσσαλονίκη και τα αποτελέσματα εστάλησαν την Παρασκευή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

Ωστόσο, ο αρμόδιος ιατροδικαστής, κ. Καλογήρου, ζήτησε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης περαιτέρω ανάλυση, προκειμένου να προσδιοριστεί ο ρόλος που διαδραμάτισε καθεμία από τις ουσίες στον θάνατο του τραγουδιστή.

Το συμπληρωματικό τοξικολογικό πόρισμα αναμένεται να εκδοθεί μέσα στις επόμενες δύο με τρεις ημέρες, ενώ εντός της επόμενης ημέρας αναμένεται και η ιστολογική εξέταση, ώστε να συνταχθεί η πλήρης ιατροδικαστική έκθεση.