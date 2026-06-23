Οι τομεάρχες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης – Ποιοι είναι από την Θεσσαλονίκη

Ανακοινώθηκαν οι τομεάρχες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα.
Συντονιστής τους, όπως αναμενόταν είναι, ο Κώστας Γιαβρόγλου. Στο σχήμα υπάρχουν μόλις δύο εκ Θεσσαλονίκης: Αγγελάκη Νεκταρία-Ελευθερία αναπληρώτρια τομεάρχης στον τομέα εργασίας και Αντώνης Σαουλίδης αναπληρωτής στον τομέα Προστασίας του Πολίτη.
Αναλυτικά οι τομεάρχες είναι:
Τομέας Εργασίας: Τεμπονέρας Διονύσης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Αγγελάκη Νεκταρία-Ελευθερία
Τομέας Υγείας: Δρίτσας Σπύρος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπουλμπασάκος Γιώργος
Τομέας Παιδείας: Λαλιώτου Ιωάννα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κασσιανός Παναγιώτης
Τομέας Αθλητισμού: Ζανιάς Αναστάσης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Τσικλή Βασιλική
Τομέας Πολιτισμού: Μαυρουδής Χάρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Ρέντζου Εύα
Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής/ Παιδί & Οικογένεια: Αντωνοπούλου Μαριζέτα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κουντούρη Φανή
Τομέας Στεγαστικής Πολιτικής: Λυρίτσης Δημήτρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Παγκάλου Φωτεινή
Ισχυρή Δημοκρατία
Τομέας Δικαιοσύνης / Θεσμοί / Δικαιώματα: Λεπενιώτη Μαρία
(Αναπλ. Τομεάρχης) Τσαγκλή Χριστίνα
Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ιωακειμίδης Γιώργος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Καλογιάννης Απόστολος
Τομέας Δημόσιας Διοίκησης: Θεοδωράκης Γρηγόρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Σπανουδάκης Γιώργος
Δίκαιη Ανάπτυξη
Τομέας Οικονομικών: Κουτεντάκης Φραγκίσκος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Παππάς Γιώργος
Τομέας Ανάπτυξης / Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας: Πετράκος Γιώργος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπεντενιώτης Αργύρης
(Αναπλ. Τομεάρχης Εμπορίου) Πούλιος Ευάγγελος
Τομέας Τουρισμού: Κωνσταντινίδης Γιώργος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπακαδήμα Φωτεινή
Τομέας Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής: Σαλπέας Γιάννης
(Αναπλ. Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής) Καμμά Μαρία
Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης: Μόσχος Θωμάς
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κίντζιος Σπύρος
Τομέας Βιομηχανικής Πολιτικής: Μαγκλάρας Βασίλης
Ανθεκτικότητα στις Κρίσεις
Τομέας Ενέργειας & Περιβάλλοντος: Λαγουβάρδος Κώστας
(Αναπλ. Τομεάρχης Ενέργειας) Τσέκερης Δημήτρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Αντωνίου Πένυ
Τομέας Υποδομών & Μεταφορών: Τρίαντος Νίκος
(Αναπλ. Τομεάρχης Μεταφορών) Δημητρίου Δημήτρης
Τομέας Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας: Πλειώνης Μανώλης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κατσαρδή Βανέσσα
Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής: Τσιριγώτη Ζαχαρούλα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Γιωτάκη Φανή
Ψηφιακή Κυριαρχία
Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής: Πάντζιου Γραμματή
(Αναπλ. Τομεάρχης) Νταφόπουλος Δημήτρης
Ισχυρή Ελλάδα —Εξωτερικών & Άμυνα
Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής:Τζήμητρας Χάρης
(Αναπλ. Τομεάρχης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων) Λάλη Ζωρζέττα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Παπαγεωργίου Παυσανίας
Τομέας Άμυνας: Χριστοδούλου Χρήστος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπέρδου Κατερίνα
Τομέας Προστασίας του Πολίτη: Σκανδάμης Μαρίνος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Σαουλίδης Αντώνης
Συντονιστής Τομεαρχών: Γαβρόγλου Κώστας
Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού: Φωτονιάτα Ευγενία
Διευθ. Πολιτικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα: Βασιλειάδης Γιώργος
Διευθ. Νομικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα: Πεππέ Γιάννα
Πρόεδρος ΙΝΑΤ: Καλογήρου Μιχάλη
ΣΤ.ΑΛ.