ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι τομεάρχες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης – Ποιοι είναι από την Θεσσαλονίκη

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Ανακοινώθηκαν οι τομεάρχες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα.

Συντονιστής τους, όπως αναμενόταν είναι, ο Κώστας Γιαβρόγλου. Στο σχήμα υπάρχουν μόλις δύο εκ Θεσσαλονίκης: Αγγελάκη Νεκταρία-Ελευθερία αναπληρώτρια τομεάρχης στον τομέα εργασίας και Αντώνης Σαουλίδης αναπληρωτής στον τομέα Προστασίας του Πολίτη.

Αναλυτικά οι τομεάρχες είναι:

Τομέας Εργασίας: Τεμπονέρας Διονύσης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Αγγελάκη Νεκταρία-Ελευθερία

Τομέας Υγείας: Δρίτσας Σπύρος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπουλμπασάκος Γιώργος

Τομέας Παιδείας: Λαλιώτου Ιωάννα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κασσιανός Παναγιώτης

Τομέας Αθλητισμού: Ζανιάς Αναστάσης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Τσικλή Βασιλική

Τομέας Πολιτισμού: Μαυρουδής Χάρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Ρέντζου Εύα

Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής/ Παιδί & Οικογένεια: Αντωνοπούλου Μαριζέτα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κουντούρη Φανή

Τομέας Στεγαστικής Πολιτικής: Λυρίτσης Δημήτρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Παγκάλου Φωτεινή

Ισχυρή Δημοκρατία
Τομέας Δικαιοσύνης / Θεσμοί / Δικαιώματα: Λεπενιώτη Μαρία
(Αναπλ. Τομεάρχης) Τσαγκλή Χριστίνα

Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ιωακειμίδης Γιώργος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Καλογιάννης Απόστολος

Τομέας Δημόσιας Διοίκησης: Θεοδωράκης Γρηγόρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Σπανουδάκης Γιώργος

Δίκαιη Ανάπτυξη
Τομέας Οικονομικών: Κουτεντάκης Φραγκίσκος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Παππάς Γιώργος

Τομέας Ανάπτυξης / Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας: Πετράκος Γιώργος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπεντενιώτης Αργύρης
(Αναπλ. Τομεάρχης Εμπορίου) Πούλιος Ευάγγελος

Τομέας Τουρισμού: Κωνσταντινίδης Γιώργος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπακαδήμα Φωτεινή

Τομέας Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής: Σαλπέας Γιάννης
(Αναπλ. Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής) Καμμά Μαρία

Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης: Μόσχος Θωμάς
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κίντζιος Σπύρος

Τομέας Βιομηχανικής Πολιτικής: Μαγκλάρας Βασίλης

 

Ανθεκτικότητα στις Κρίσεις
Τομέας Ενέργειας & Περιβάλλοντος: Λαγουβάρδος Κώστας
(Αναπλ. Τομεάρχης Ενέργειας) Τσέκερης Δημήτρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Αντωνίου Πένυ

Τομέας Υποδομών & Μεταφορών: Τρίαντος Νίκος
(Αναπλ. Τομεάρχης Μεταφορών) Δημητρίου Δημήτρης

Τομέας Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας: Πλειώνης Μανώλης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κατσαρδή Βανέσσα

Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής: Τσιριγώτη Ζαχαρούλα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Γιωτάκη Φανή

 

 

Ψηφιακή Κυριαρχία
Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής: Πάντζιου Γραμματή
(Αναπλ. Τομεάρχης) Νταφόπουλος Δημήτρης

 

Ισχυρή Ελλάδα —Εξωτερικών & Άμυνα
Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής:Τζήμητρας Χάρης
(Αναπλ. Τομεάρχης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων) Λάλη Ζωρζέττα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Παπαγεωργίου Παυσανίας

Τομέας Άμυνας: Χριστοδούλου Χρήστος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπέρδου Κατερίνα

Τομέας Προστασίας του Πολίτη: Σκανδάμης Μαρίνος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Σαουλίδης Αντώνης

Συντονιστής Τομεαρχών: Γαβρόγλου Κώστας
Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού: Φωτονιάτα Ευγενία
Διευθ. Πολιτικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα: Βασιλειάδης Γιώργος
Διευθ. Νομικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα: Πεππέ Γιάννα
Πρόεδρος ΙΝΑΤ: Καλογήρου Μιχάλη

ΣΤ.ΑΛ.

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