Γράφει ο “Φωτογράφος”

Για τη χθεσινή συνάντηση Σαμαρά στο Μακεδονία Παλλάς τι να σας πω. Τα είχε όλα πει από την Παρασκευή στο MyPortal.gr ο Βαγγέλης Πλάκας που έγραψε όλα τα ονόματα των ανθρώπων που προέρχονται από τη ΝΔ και τελικά έδωσαν το παρών. Ετερόκλητη η σύνθεση του πλήθους που πήγε να συναντήσει τον πρώην πρωθυπουργό που τους ενώνει η τους πλέον από τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση.

Η παρουσία της Βούλας Πατουλίδου συγκέντρωσε τα περισσότερα σχόλια που είχε θερμό χαιρετισμό με τον Σαμαρά αν και δεν έχει απαντήσει ακόμα αν τελικά θα είναι υποψήφια με το κόμμα του.

Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν και αρκετοί πρώην γαλάζιοι βουλευτές όπως οι Γιώργος Ορφανός, Κώστας Ζαχαράκης, Μιχάλης Χαλκίδης και Σάββας Αναστασιάδης αλλά και ο Γιώργος Αρβανιτίδης του ΠΑΣΟΚ. Επίσης οι πρώην αντιδήμαρχοι του δήμου Θεσσαλονίκης Μάκης Κυριζίδης και Σωκράτης Δημητριάδης και πολλά βεβαίως στελέχη αποστασιοποιημένα από τη ΝΔ.

Κακός χαμός έμαθα επικράτησε στον Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη μετά το σκάνδαλο του υφυπουργου Ανάπτυξης Τσαβδαρίδη. Ο λόγος ότι ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του δήμου του κ. Μπαμπαράτσας είναι και ο πρόεδρος της ομάδας που έγινε το επίμαχο θέμα. Αμέσως ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καιτετζίδης όπως πληροφορήθηκα απο την παρέα μου στο Πανόραμα κινήθηκε αστραπιαία και εξέταζε την παραίτηση του. Μέχρι τότε έχει δώσει οδηγία στη διοίκησή του για «σιγή ασυρμάτου»…

Κατήφια και στεναχώρια έχω μάθει απο πολλούς γνωστούς και φίλους έχει πιάσει αρκετούς υποψηφίους βουλευτές με την ΝΔ στην Α Θεσσαλονίκης. Φυσικά αυτό αφορά εκλεγμένους βουλευτές αλλά και υποψήφιους που ήδη ανακοινώθηκαν ότι θα κατέβουν. Ο λόγος είναι οι χαμηλές πτήσεις όπως μαθαίνω στις δημοσκοπήσεις που δίνουν και παίρνουν καθώς επίσης και στην απήχηση που έχουν στον κόσμο.

Η μάχη πάντως αναμένεται μεγάλη στην Α Θεσσαλονίκης για την Νέα Δημοκρατία λόγω της δυναμικής του ψηφοδελτίου. Μαθαίνω πως ανεβασμένος πολύ είναι ο πανταχού παρών Στράτος Σιμόπουλος, ενώ δυναμικά κινείται η Αφροδίτη Νέστορα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου, ο οποίος έχει εκπλήξει πολύ κόσμο με τις συγκεντρώσεις του.

Και μιας και λέμε για εκδηλώσεις ο κακός χαμός έγινε την Πέμπτη στο Meli Melo στα ανατολικά της πόλης από την συγκέντρωση του Γιάννη Παπαγεωργίου ..Άτομα όλων των ηλικιών παρόντα.. Και μαθαίνω έχουν και συνέχεια οι εκδηλώσεις ..

Μόνο συγχαρητήρια αξίζουν πάντως στην υποψήφια βουλευτή Α Θεσσαλονίκης Αφροδίτη Νέστορα με την ΝΔ δείχνοντας την αξιοπρέπεια και την δύναμη ψυχής που έχει από την σημασιολογική κίνηση που έκανε να φυτέψει 2 δέντρα ,μαζί με τον πατέρα της Παναγιώτη, ένα έξω από το σπίτι της που έγινε η τρομοκρατική επίθεση που στοίχισε την ζωή στην μητέρα της Βάγια και ένα έξω απο το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Επίσης τοποθετήθηκε μια πινακίδα στο δέντρο έξω από το σπίτι «Στήθι και Οίκτιρον” Εδώ δολοφονήθηκε από χέρια τρομοκρατών 1η Ιουλίου 2026 η ΒΑΓΙΑ ΝΕΣΤΟΡΑ “ Η Δημοκρατία δεν παραχωρείται».

Τα 2 δέντρα ήταν προσφορά του Δήμου Θεσσαλονίκης , ενώ παρόντες στην τελετή ήταν ο δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Αγίου Στυλιανού, Δρόσος Τσαβλής, ο πρόεδρος της Ε’ ΔΚ Μάνος Σύλλης, ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ (Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας) και πρώην πρόεδρος της ΕΥΑΘ Παγίων, Σάκης Τζακόπουλος και ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Θεσσαλονίκης, υποστράτηγος Γεώργιος Τζήμας. Εκεί ήταν και η περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά στις λίγες δημόσιες εμφανίσεις που κάνει πλέον.

Συνεχίζει την κινητικότητα του στον Δήμο Δέλτα ο Νάκος Δημητριάδης , ο οποίος έβαλε πλώρη για τις εκλογές του 2028 στον Δήμο Δέλτα . Ήδη έμαθα όπως με πληροφόρησαν από την περιοχή έκανε μεταγραφές..

Ανεξαρτοποίηση για την Νίκη Ανδρεάδου στον Δήμο Λαγκαδά . Το βήμα εκτός έκανε η Γεωργία Μιχαηλίδου. Φαίνεται πως υπάρχουν και προβλήματα εντός της διοίκησης.

Αυτά τα ωραία για σήμερα