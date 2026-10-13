Οι Ταλιμπάν ανέστειλαν τις ραδιοφωνικές εκπομπές του BBC σε όλο το Αφγανιστάν

Οι αφγανικές αρχές ανέστειλαν τις ραδιοφωνικές εκπομπές του BBC σε όλο το Αφγανιστάν, ανακοίνωσε σήμερα ο βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, προσθέτοντας ότι συνεργάζεται με τις αρχές για την επίλυση του ζητήματος.

«Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο το Αφγανιστάν βασίζονται στο BBC για έγκυρες ειδήσεις και πληροφορίες, και συνεργαζόμαστε με τις αρχές για την αντιμετώπιση της κατάστασης», δήλωσε εκπρόσωπος του BBC.

Ο Χουλίμπ Γκουφράν, εκπρόσωπος του υπουργείου Πληροφοριών και Πολιτισμού της κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, δήλωσε ότι οι δραστηριότητες του BBC ανεστάλησαν «προς το παρόν, λόγω επανειλημμένων παραβιάσεων» από την πλευρά του δικτύου.

Δεν διευκρίνισε ποιες ήταν οι εν λόγω παραβιάσεις.