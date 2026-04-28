Οι ταινίες που θα δούμε στις αίθουσες από την Πέμπτη 30 Απριλίου

Το σίκουελ «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» με τις Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ, το συγκινητικό ντεμπούτο «Ομάχα» από το Sundance, το βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «Κος Κανένας Εναντίον Πούτιν», μία θριλεράτη «Dolly» και το (παραδοσιακό) animation της εβδομάδας «Τρίχες Κατσαρές» στο μενού της Πέμπτης 30 Απριλίου 2026.

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 (The Devil Wears Prada 2, 2026)

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Φράνκελ

Λίγο πριν τη συνταξιοδότηση, η Miranda Priestly (Meryl Streep) ενώνει τις δυνάμεις της με την Andy Sachs (Anne Hathaway) για να αντιμετωπίσει την Emily Charlton (Emily Blunt), την πρώην βοηθό που πλέον έχει γίνει αντίπαλος.

Είκοσι χρόνια μετά τις εμβληματικές τους ερμηνείες ως Miranda, Andy, Emily και Nigel, οι Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt και Stanley Tucci επιστρέφουν στον κόσμο της μόδας στη Νέα Υόρκη και στα κομψά γραφεία τού Runway Magazine. Η ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» είναι η πολυαναμενόμενη συνέχεια του φαινομένου του 2006 που καθόρισε μια ολόκληρη γενιά.

Ομάχα (Omaha, 2025)

Σκηνοθεσία: Κόουλ Γουέμπλεϊ

Ενας χήρος πατέρας ξυπνάει ένα πρωινό τα δύο παιδιά του, τα βάζει βιαστικά στο αυτοκίνητο και μαζί ξεκινούν ένα φαινομενικά αμέριμνο ταξίδι στην αμερικανική ενδοχώρα, με αβέβαιο όμως προορισμό και με ένα κρυμμένο μυστικό που μόλις στο τέλος θα μας αποκαλυφθεί. Και το οποίο υπόσχεται να μας ραγίσει την καρδιά. Γιατί, πέρα από μια λυρική ταινία δρόμου, το συγκινητικό αυτό ντεμπούτο είναι η γεμάτη συμπόνοια ματιά στις ζωές των απλών και λιγότερο προνομιούχων ανθρώπων για τους οποίους κανένα χάπι εντ δεν είναι δεδομένο και κανένα ταξίδι δεν καταλήγει ξένοιαστο και εντελώς αθώο.

Ο Τζον Μαγκάρο του «Περασμένες Ζωές» κουβαλά επάξια το δραματικό βάρος του φιλμ στο ρόλο του πατέρα, την παράσταση ληστεύει εντούτοις γλυκά η 9χρονη Μόλι Μπελ Ράιτ, ενσαρκώνοντας το τέλος της αθωότητας και την τραυματισμένη παιδικότητα με ένα τρόπο που στοιχειώνει το κοινό.

Επίσημη συμμετοχή στο Sundance 2025 και στο 31ο ΔΦΚΑ Νύχτες Πρεμιέρας.

Κος Κανένας Εναντίον Πούτιν (Mr. Nobody Against Putin, 2025)

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν, Πάβελ Ταλάνκιν

Ο Pasha Talankin είναι ένας απρόσμενος ήρωας — ένας αγαπητός Ρώσος δάσκαλος δημοτικού, γνωστός ως μέντορας και πειραχτήρι, που προσφέρει στους μαθητές του ένα ασφαλές καταφύγιο στο γραφείο του.

Όταν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, ο ρόλος του στο σχολείο αλλάζει δραματικά, καθώς παρασύρεται παρά τη θέληση του στη μηχανή προπαγάνδας του Πούτιν. Αναγκασμένος να προωθεί αποκλειστικά μηνύματα εγκεκριμένα από το κράτος και σοκαρισμένος από τη μεταμόρφωση του σχολείου και της κοινότητάς του, παλεύει με ενοχές και ένα αίσθημα ανημποριάς — μέχρι που καταλήγει να γίνει whistleblower.

Ως βιντεογράφος του σχολείου, ο Pasha καταγράφει αποκαλυπτικό και βαθιά προσωπικό υλικό από το καθεστώς του Πούτιν: την άνοδο στρατιωτικοποιημένων παιδικών ομάδων, τους κατασταλτικούς νόμους, τον έντονο εθνικισμό και τη στρατολόγηση τελειόφοιτων μαθητών για τον πόλεμο.

Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

Dolly (Dolly, 2025)

Σκηνοθεσία: Ροντ Μπλάκχερστ

Μια νεαρή γυναίκα πέφτει θύμα απαγωγής και παρασύρεται βαθιά σε ένα απομονωμένο δάσος, όπου βρίσκεται στο έλεος μιας διαταραγμένης, τερατόμορφης κούκλας που θέλει να τη μεγαλώσει σαν να είναι το παιδί της.

Γυρισμένη εξ ολοκλήρου σε φιλμ Super 16mm στο Τενεσί, η ταινία DOLLY του Ροντ Μπλάκχερστ χτίζεται πάνω στις παραδόσεις των κλασικών ταινιών τρόμου, όπως Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ και Ο ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΙΟΝΙ. Με σεβασμό στην αισθητική και την ωμή ατμόσφαιρα αυτών των εμβληματικών ταινιών, επιχειρεί να δημιουργήσει ένα νέο franchise που αναβιώνει το πνεύμα του κλασικού horror σινεμά.

Τρίχες Κατσαρές (Krolle Bolle, 2026)

Σκηνοθεσία: Γιάν Ράμπεκ

To σκανδαλιάρικο τρολ Ρούλης Κατσαρούλης ζει ασφαλές κάτω από το έδαφος στο ειδυλλιακό νησί του Μπόρνχολμ μαζί με την οικογένειά του και όλα τα άλλα τρολ. Στο νησί, η ζωή είναι γεμάτη από διασκεδαστικές πτήσεις με νυχτερίδες, πάρτι σε σπηλιές, αλλά και πάρα πολλούς κανόνες. Ιδιαίτερα ένας κανόνας δεν πρέπει ποτέ να παραβιαστεί: Ποτέ μην ανεβαίνεις στην επιφάνεια, γιατί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι!

Όμως, ο Ρούλης Κατσαρούλης είναι ένας μικρός ταραχοποιός που δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι πρέπει να κάνει με όλους αυτούς τους κανόνες. Μια μέρα ακούγεται ένας ξαφνικός θόρυβος από την επιφάνεια της γης και αυτός τρυπώνει στον κόσμο των ανθρώπων για να δει τι συμβαίνει. Απροσδόκητα, η μικρή του αδελφή τον ακολουθεί και αυτό που ξεκινά ως μια αθώα εξόρμηση για τους δύο, γρήγορα εξελίσσεται σε μια μεγάλη περιπέτεια, γεμάτη κινδύνους, μαγεία και εμπειρίες μ εγαλύτερες από οτιδήποτε θα μπορούσε ποτέ να ονειρευτεί ο Ρούλης.