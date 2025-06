Οι ταινίες που θα δούμε στις αίθουσες από την Πέμπτη 26 Ιουνίου

Το μεγάλο εισπρακτικό στοίχημα του καλοκαιριού, μια λογοτεχνική κομεντί, μια αχαρακτήριστη σάτιρα (;) και ο πρώτος Χίτσκοκ για φέτος είναι μερικές από τις ταινίες που κυκλοφορούν αυτή την εβδομάδα.

F1: H Tαινία (F1: The Movie)

Βετεράνος οδηγός, που πολλοί θεωρούν ξοφλημένο, επιστρέφει στην ενεργό δράση στο πλευρό φερέλπιδος νεαρού οδηγού.

Ο Τζόζεφ Κοζίνσκι φιλοδοξεί να πετύχει για τους αγώνες ταχύτητας εκείνο που κατάφερε για τις αερομαχίες στο «Top Gun: Maveric, στηριγμένος στην ακτινοβολία του Μπραντ Πιτ και σε μια δοκιμασμένη σεναριακή συνταγή.

Σκηνοθεσία: Τζόζεφ Κοζίνσκι

Η Τζέιν Όστεν με Κατέστρεψε (Jane Austen Wrecked my Life)

Η Αγκάτ είναι βιβλιοπώλης, φανατική οπαδός της Τζέιν Όστεν και ονειρεύεται να γίνει συγγραφέας. Όταν θα λάβει πρόσκληση από ένα ίδρυμα για συγγραφείς στην Αγγλία, θα βρει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει το όνειρό της να συγγράψει, ίσως και να ερωτευτεί.

Sleeper hit σε περιορισμένο κύκλωμα διανομής στις ΗΠΑ που ελπίζουμε να αποτελέσει μια αξιόλογη πρόταση στο είδος της ενήλικης ρομαντικής κομεντί.

Σκηνοθεσία: Λόρα Πιάνι

Μegan 2.0

Ένας πανίσχυρος εργολάβος αμυντικού εξοπλισμού έχει κλέψει και καταχραστεί την τεχνολογία της M3GAN για να δημιουργήσει ένα στρατιωτικό όπλο, την Amelia. Όσο η Amelia αποκτά συνείδηση του εαυτού της, γίνεται όλο και λιγότερο πρόθυμη να εκτελεί διαταγές από ανθρώπους ή να τους έχει γύρω της.

Το σίκουελ της «Megan» υπόσχεται περισσότερη δράση, παρά σασπένς και αντλεί έμπνευση από τον «Εξολοθρευτή 2» του Τζέιμς Κάμερον.

Σκηνοθεσία: Τζέραρντ Τζόνστοουν

Η Δίκη ενός Σκύλου (Dog on Trial)

H Απρίλ, μια ανεξάρτητη δικηγόρος γνωστή για το θάρρος της να αναλαμβάνει χαμένες υποθέσεις, αποφασίζει να υπερασπιστεί έναν σκύλο. Μια ζωντανή και διασκεδαστική δίκη ξεδιπλώνεται, όπου η ζωή ενός σκύλου κρέμεται από μια κλωστή.

Υπόδειγμα γελοιότητας και χοντράδαςστο οποίο σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί η Λετίσια Ντος.

Σκηνοθεσία: Λετίσια Ντος

Ο Θάνατος της Μπελ (Belle)

Ο Πιερ και η σύζυγός του Κλεα ζουν μια ήρεμη ζωή σε μια μικρή επαρχιακή πόλη. Εκείνος είναι δάσκαλος και εκείνη διατηρεί ένα οπτικό κατάστημα και φιλοξενούν τη Μπελ, την κόρη μιας φίλης τους. Η ζωή τους ανατρέπεται ολοκληρωτικά όταν η Μπελ βρίσκεται νεκρή μέσα στο σπίτι τους.

Κάποιοι από εμάς αρκεί να δούμε στα credits μιας ταινίας τη φράση «βασισμένη σε βιβλίο του Ζορζ Σιμενόν για να σπεύσουμε στο ταμείο και να κόψουμε εισιτήριο. Πρωταγωνιστούν οι Γκιγκιόμ Κανέ και Σαρλότ Γκενσμπούργκ.

Σκηνοθεσία: Μπενουά Ζακό

Tελευταίος Σταθμός Ροκαφόρτ (Εstacion Rocafort) Η Λάουρα πιάνει δουλειά στο μετρό της Βαρκελώνης και της ανατίθεται ο σταθμός Ροκαφόρτ, που εδώ και χρόνια αποτελεί το κέντρο ενός ανατριχιαστικού αστικού μύθου: τα τελευταία χρόνια έχουν πεθάνει αρκετοί άνθρωποι εκεί υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Iσπανική ταινία τρόμου από τον Λουίς Πριέτο, με τη δράση να εκτυλίσσεται σε σταθμό που έχουν πεθάνει όντως πολλοί –αλλά όχι από τις αιτίες που βλέπουμε στην ταινία. Σκηνοθεσία: Λουίς Πριέτο

Ο Άνθρωπος που γνώριζε Πολλά (The Man who knew too much)

Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Μαρόκο, ένα παντρεμένο ζευγάρι Αμερικανών βλέπει μια δολοφονία κι εμπλέκεται άθελά του σε μια διεθνή συνωμοσία. Όταν ο γιος τους πέφτει θύμα απαγωγής, ξεκινά ένα αγωνιώδες κυνήγι για να τον σώσουν, από την εξωτική Βόρεια Αφρική μέχρι το πιο εμβληματικό μουσικό σκηνικό της Ευρώπης.

O Xίτσκοκ διασκευάζει κι αναβαθμίζει μια (αξιόλογη) ταινία της φιλμογραφίας του, με τον Τζέιμς Στιουαρτ , τη Ντόρις Ντέι, το «Que Sera Sera» και μια σκηνή ανθολογίας στο Royal Albert Hall.

Σκηνοθεσία: Άλφρεντ Χίτσκοκ