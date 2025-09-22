Οι ταινίες που θα δούμε στις αίθουσες από την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

Η νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, η χρωστούμενη της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη και πέντε ακόμα επιλογές στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της εβδομάδας.

Μια Μάχη μετά την Άλλη (One Battle after Another)

Όταν ο εχθρός τους εμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, τα μέλη μιας ομάδας πρώην επαναστατών επανενώνονται για να σώσουν την κόρη ενός συντρόφου τους.

Δεύτερη, πιο ελεύθερη διασκευή Τόμας Πίντσον από τον Πολ Τόμας Άντερσον και ακόμα μια ταινία που θεμελιώνει το status του ανάμεσα στους κορυφαίους των καιρών μας.

Σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον

Xαμένα Όνειρα (Dreams)

Ένα ρομάντζο ανθίζει ανάμεσα σε μία γυναίκα υψηλής κοινωνικής τάξης και έναν Μεξικανό χορευτή μπαλέτου, το οποίο περιπλέκεται από τις αντίθετες ζωές και τις κουλτούρες τους. Πιστεύοντας ότι η σύντροφός του θα τον στηρίξει, ο χορευτής περνά τα σύνορα για να κυνηγήσει τα όνειρά του στο Σαν Φρανσίσκο. Αλλά καθώς η φιλοδοξία και η αγάπη συγκρούονται με τις σκληρές πραγματικότητες, πρέπει να αντιμετωπίσει την αληθινή φύση της σχέσης τους.

Μετά το «Memory», ο Mισελ Φράνκο συνεργάζεται ξανά με την Τζέσικα Τσαστέιν, σε μια ταινία που προβλήθηκε στο περασμένο φεστιβάλ Βερολίνου.

Σκηνοθεσία: Μισέλ Φράνκο

Harvest

Ο Γουόλτερ Θερσκ, ένας αστός που έγινε αγρότης, και ο Λόρδος Τσαρλς Κεντ, γαιοκτήμονας της περιοχής, είναι δυο παιδικοί φίλοι που ζουν σε ένα ανώνυμο χωριό και προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν μια εισβολή από τον έξω κόσμο.

Η Aθηνά Ραχήλ-Τσαγγάρη επιστρέφει στις δικές της μεγάλου μήκους ταινίες με ένα φιλμ- σχόλιο για την κατάσταση της σύγχρονης ανθρωπότητας και τα αποτελέσματα της προοδευτικής γέννησης του καπιταλισμού.

Σκηνοθεσία: Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη

Μπερλίνγκουερ: Η Μεγάλη Ελπίδα (Berlinguer: La Grande Ambizzione)

Γραμματέας του πιο δημοφιλούς και επιδραστικού κουμμουνιστικού κόμματος στον δυτικό κόσμο, ο Μπερλίνγκουερ προκάλεσε τις διεθνείς ισορροπίες στην προσπάθεια του να φέρει το κόμμα του στην ιταλική κυβέρνηση.

Ο Έλιο Γκερμάνου υποδύεται μια σημαντική πολιτική φιγούρα για το κίνημα του Ευρωκομμουνισμού.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Σέγκρε

Διαβάζοντας τη Λολίτα στην Τεχεράνη (Reading Lolita in Tehran)

Καθώς οι ισλαμικές ομάδες ηθικής πραγματοποιούν αυθαίρετες επιδρομές στην Τεχεράνη και οι φονταμενταλιστές καταλαμβάνουν τα πανεπιστήμια, μια παθιασμένη με τη λογοτεχνία δασκάλα, συγκεντρώνει κρυφά έξι από της πιο αφοσιωμένες μαθήτριές της για να διαβάσουν απαγορευμένα δυτικά κλασικά έργα.

Kινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου, ευπώλητου μυθιστορήματος από τον Ισραηλινό Έραν Ρίκλις.

Σκηνοθεσία: Έραν Ρίκλις

To Koυκλόσπιτο της Γκάμπι: Η Ταινία (Gaby’s Dollhouse: The Movie)

Η Γκάμπι ξεκινάει για ένα οδοιπορικό με τη γιαγιά της με προορισμό το Κατ Φρανσίσκο. Όταν όμως το αγαπημένο της κουκλόσπιτο καταλήγει στα χέρια μιας εκκεντρικής κυρίας που αγαπά τις γάτες, η Γκάμπι θα ζήσει μια περιπέτεια στον πραγματικό κόσμο για να φέρει ξανά μαζί τις Γκάμπι Γάτες και να σώσει το κουκλόσπιτο πριν να είναι αργά.

Σκηνοθεσία: Ράιαν Κρέγκο

Kλείδωσες; Οι Άγνωστοι 2

Στο δρόμο τους για το μήνα του μέλιτος, το όχημα ενός ζευγαριού χαλάει, αναγκάζοντάς τους να καταφύγουν σε ένα απομακρυσμένο Airbnb. Καθώς πέφτει η νύχτα, τρεις μασκοφόροι άγνωστοι τους τρομοκρατούν μέχρι τα ξημερώματα.

Συνέχεια του prequel με τον Ρένι Χάρλιν στον τιμόνι, ήδη γυρισμένη, σε περίπτωση που απορείτε ποιος ο λόγος, ενώ η προηγούμενη δεν ευδοκίμησε ιδιαίτερα στα ταμεία.

Σκηνοθεσία: Ρένι Χάρλιν