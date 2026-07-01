Οι ταινίες που θα δούμε στις αίθουσες από την Πέμπτη 2 Ιουλίου

H νέα ταινία της Ολίβια Γουάιλντ με all-star cast, μια φρέσκια ματιά στον μύθο του Ρομπέν των Δασών, μια ελληνική συμπαραγωγή με τον Γουίλεμ Νταφό, ένα θρίλερ δράσης με τον Ράσελ Κρόου και μια από τις καλύτερες ταινίες του Μάικλ Μαν σε επανέκδοση έρχονται στις μαρκίζες των κινηματογράφων.

Η Πρόσκληση (The Invite, 2026)

Σκηνοθεσία: Ολίβια Γουάιλντ

Η Άντζελα (Ολίβια Γουάιλντ) αποφασίζει να καλέσει στο σπίτι το ζευγάρι του πάνω ορόφου — τον Χοκ και την Πίνα (Έντουαρντ Νόρτον, Πενέλοπε Κρουθ) — την ίδια στιγμή που ο Τζο (Σεθ Ρόγκεν) είναι εξαντλημένος, εκνευρισμένος, και κυρίως… απροετοίμαστος. Με την κόρη τους εκτός σπιτιού, ένα “αθώο” δείπνο γίνεται πεδίο εξομολογήσεων και ανοιχτής συζήτησης για το σεξ, την οικειότητα, την ελευθερία και τα όρια, καθώς οι δύο επισκέπτες δεν έχουν κανένα πρόβλημα να μιλήσουν χωρίς φίλτρα. Και κάπως έτσι, αυτό που ξεκινά ως κοινωνική υποχρέωση, μετατρέπεται σε μια βραδιά που κανείς τους δεν θα ξεχάσει εύκολα.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ είναι μια σύγχρονη κωμωδία σχέσεων που εκτυλίσσεται στη διάρκεια ενός δείπνου ανάμεσα σε δύο πολύ διαφορετικά ζευγάρια. Μέσα σε ένα μόνο βράδυ, οι συζητήσεις γύρω από τον γάμο, την επιθυμία και την προσωπική ελευθερία φέρνουν στην επιφάνεια όσα οι τέσσερις χαρακτήρες απέφευγαν μέχρι τότε να παραδεχτούν.

Ο Θάνατος του Robin Hood (The Death of Robin Hood, 2026)

Σκηνοθεσία: Μάικλ Σαρνόσκι

Αντιμέτωπος με το παρελθόν του, ύστερα από μια ζωή γεμάτη εγκλήματα και φόνους, ο Ρομπέν των Δασών (Χιου Τζάκμαν) τραυματίζεται σοβαρά σε μια μάχη που πίστευε ότι θα ήταν η τελευταία του. Στα χέρια μιαςμυστηριώδους γυναίκας (Τζόντι Κόμερ), του προσφέρεται μια ευκαιρία για σωτηρία.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ROBIN HOOD επανεξετάζει τον θρύλο του διάσημου παράνομου μέσα από τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Ο Μάικλ Σαρνόσκι, σκηνοθέτης των Pig και A Quiet Place: Day One, μεταφέρει την ιστορία στον σκληρό κόσμο του 13ου αιώνα και αναζητά τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο: έναν γερασμένο πολεμιστή – στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Χιου Τζάκμαν – που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη βία, τις επιλογές και τις ιστορίες που άφησε πίσω του.

Το Πάρτυ Γενεθλίων (The Birthday Party, 2025)

Σκηνοθεσία: Μιγκέλ Άνχελ Χιμένεθ

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, κάπου στο Ιόνιο, ο πανίσχυρος μεγιστάνας Μάρκος Τιμολέoν διοργανώνει στο ιδιωτικό του νησί ένα πολυτελέστατο πάρτι γενεθλίων για τη Σοφία, τη μοναχοκόρη και κληρονόμο του. Η βραδιά φέρνει στο νησί διάφορους φίλους, συνεργάτες και παλιούς γνώριμους, πολλοί από τους οποίους βλέπουν την περίσταση ως την ιδανική ευκαιρία να πλησιάσουν τον Μάρκο και να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Ο Μάρκος, συνηθισμένος να ελέγχει αμείλικτα τους πάντες και τα πάντα γύρω του, έχει κι ο ίδιος καταστρώσει κρυφά ένα σχέδιο: σκοπεύει να πάρει μια καθοριστική απόφαση για το μέλλον της κόρης του -χωρίς απαραίτητα τη συγκατάθεσή της. Όμως, η Σοφία φτάνει στο νησί αποφασισμένη να αποκαλύψει μια αλήθεια που θα ανατρέψει τις ισορροπίες καθώς οι καλεσμένοι καταφθάνουν και η νύχτα προχωρά, το πάρτι γίνεται ολοένα πιο εκρηκτικό και ανεξέλεγκτο.

0 Γουίλεμ Νταφόε πρωταγωνιστεί στη διεθνή παραγωγή γυρισμένη στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Μιγκέλ – Άνχελ Χιμένεθ και βασισμένη στο γνωστό μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη.

Το Τελευταίο Ρίσκο (The Get Out, 2026)

Σκηνοθεσία: Ντέρικ Μπόρτε

Ο Μάνκο Καπάκ, ιδιοκτήτης ενός κλαμπ, είναι έτοιμος να αφήσει πίσω του το σκοτεινό παρελθόν του, να πουλήσει το κλαμπ του και να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τη σύντροφό του. Τα σχέδιά του ανατρέπονται όμως όταν πέφτει θύμα ληστείας από έναν ένοπλο μασκοφόρο.

Πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Όσκαρ Ράσελ Κρόου (Ο Μονομάχος, Ένας Υπέροχος Άνθρωπος) μαζί με τους Άαρον Πολ (Breaking Bad), Νίνα Ντόμπρεβ (The Vampire Diaries), Τερέσα Πάλμερ (Warm Bodies), Ντάνιελ Ζοβάτο (Woman of the Hour) και Λουκ Έβανς (The Hobbit trilogy).

Η Πανούκλα (The Plague, 2025)

Σκηνοθεσία: Τσάρλι Πόλιντζερ

Ένα κοινωνικά αμήχανο αγόρι προσπαθεί να αντεπεξέλθει στη σκληρή ιεραρχία μιας κατασκήνωσης πόλο, καθώς το άγχος τον κυριεύει όλο και περισσότερο.

Ένα ψυχολογικό θρίλερ για την τυραννία του να είσαι νεαρό αγόρι, με τον Τζόελ Έντγκερτον σε ρόλο πρωταγωνιστή και παραγωγού.

Όσα Ξέρει η Μαριέλ (What Marielle Knows, 2025)

Σκηνοθεσία: Φρέντερικ Χάμπαλεκ

Ένα δωδεκάχρονο κορίτσι ανακαλύπτει πως μπορεί να διαβάζει τις σκέψεις των γονιών της και χάρη σ’ αυτή την αλλόκοτη υπερδύναμη, ξεδιπλώνεται μπροστά της ολόκληρο το φάσμα της ενήλικης απογοήτευσης: μικρά ψέματα, απωθημένα, προδοσίες, φόβοι. Πόση αλήθεια μπορεί να αντέξει μια οικογένεια προτού καταρρεύσει;

Η feelgood έκπληξη του Επίσημου Διαγωνιστικού της Berlinale 2025 αποδομεί την ψευδαίσθηση της οικογενειακής γαλήνης μέσα από μια ανατρεπτική αλληγορία, αποκαλύπτοντας με οξυδερκές χιούμορ τη δυσβάσταχτη σημασία της ειλικρίνειας.

Ο Ανθρωποκυνηγός (Manhunter, 1986)

Σκηνοθεσία: Μάικλ Μαν

Ένας πρώην πράκτορας του FBI επιστρέφει στην υπηρεσία για να εντοπίσει έναν κατά συρροή δολοφόνο. Για να τα καταφέρει αναγκάζεται να συμβουλευτεί τον φυλακισμένο και εξαιρετικά επικίνδυνο Δρ. Χάνιμπαλ Λέκτορ, μπαίνοντας σε μια διαδικασία που τον φέρνει ψυχικά στα όριά του.

Βασισμένο στο διάσημο μυθιστόρημα Κόκκινος Δράκος (Red Dragon) του Τόμας Χάρις και ισορροπώντας ανάμεσα στην ψυχολογική άβυσσο και την αισθητική τελειότητα, Ο Ανθρωποκυνηγός (Manhunter, 1986) παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πλέον επιδραστικά και ξεχωριστά θρίλερ της δεκαετίας του ’80, ένα πρωτοποριακό, ψυχρό neon noir -χαρακτηριστικό παράδειγμα του έργου του Μαν- που άφησε για πάντα το στίγμα του, αφού η έμφαση που έδωσε στις μεθόδους της εγκληματολογικής επιστήμης και στην ψυχολογική ανάλυση των κατά συρροή δολοφόνων αποτέλεσε καθοριστική επιρροή για πλήθος μεταγενέστερων ταινιών και τηλεοπτικών σειρών.