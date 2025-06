Oι ταινίες που θα δούμε στις αίθουσες από την Πέμπτη 12 Ιουνίου

Μια live-action εκδοχή σύγχρονου, αγαπητού animation, το μεγάλου μήκους ντεμπούτο του Βασίλη Κεκάτου, ο Αλ Πατσίνο σε ρόλο εξορκιστή και 4 ακόμα νέες κυκλοφορίες.

Πώς να εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας (How to Train your Dragon)

Στο δύσβατο νησί του Μπερκ, όπου οι Βίκινγκ και οι δράκοι ήταν άσπονδοι εχθροί για γενιές, ο Ψάρης ξεχωρίζει. Ο ευρηματικός αλλά παραμελημένος γιος του αρχηγού Στωικού του Μεγάλου, ο Ψάρης αψηφά αιώνες παράδοσης όταν γίνεται φίλος με τον Φαφούτη, έναν φοβερό δράκο του είδους Οργή της Νύχτας.

Mετά τη Disney, ακόμα ένα στούντιο επιχειρεί live-action μεταφορά επιτυχημένου animation του. Αν πετύχει, ετοιμαστείτε και για live-action «Απαισιότατο» – σιγά μην αφήσουν ανεκμετάλλευτο τέτοιο brand name.

Σκηνοθεσία: Ντιν ΝτεΜπλουά

Oι Άγριες Μέρες Μας

Όταν η Χλόη μένει άστεγη, αποφασίζει να εγκαταλείψει την Αθήνα και να ζήσει με τη μεγαλύτερη αδελφή της. Καθ’ οδόν, συναντάει μια ομάδα νέων ανθρώπων που γυρίζουν την Ελλάδα με ένα τροχόσπιτο και βοηθούν ανθρώπους που ζουν στα όρια της φτώχειας. Η Χλόη γοητεύεται αμέσως από τα ιδανικά και τον αντισυμβατικό τρόπο ζωής της ομάδας και γίνεται μέλος της.

Μεγάλου μήκους ντεμπούτο του Βασίλη Κεκάτου, ερχόμενο μετά τη μίνι-σειρά «Milky Way», με πρωταγωνίστρια τη Δάφνη Πατακιά.

Σκηνοθεσία: Βασίλης Κεκάτος

Η Ιεροτελεστία (The Ritual)

Δυο ιερείς, ο ένας σε αμφισβήτηση της πίστης του και ο άλλος αντιμέτωπος με το παρελθόν του, πρέπει να αφήσουν στην άκρη τις διαφορές τους για να σώσουν μια δαιμονισμένη γυναίκα μέσα από μια σειρά δύσκολων και επικίνδυνων εξορκισμών.

Σειρά του Αλ Πατσίνο να φορέσει τα ρούχα του εξορκιστή, σε μια ταινία τρόμου ντοκιμαντερίστικης γραφής.

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Μίντελ

Ο Μοϊκανός (Le Mohican)

Ο Ζοζέφ, ένας από τους τελευταίους κτηνοτρόφους με κατσίκες στην Κορσική, δέχεται επίσκεψη από την μαφία. Θέλουν να του πάρουν τη γη για να την εκμεταλλευτούν τουριστικά. Παρά τις πιέσεις τους, εκείνος αρνείται πεισματικά. Η ζωή του απειλείται και τη στιγμή της διένεξης σκοτώνει χωρίς να το θέλει τον άνδρα που τον απειλεί. Έτσι, μετατρέπεται σε φυγά στο νησί του.

H ταινία του Φρεντερίκ Φαρούτσι κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο τμήμα Meet the Neighbors+ του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Σκηνοθεσία: Φρεντερίκ Φαρούτσι

Και ο Θεός έπλασε τη Μητέρα (Ma mere, Dieu et Sylvie Vartan)

To 1963 η Έσθερ γεννά τον Ρόλαντ, το μικρότερο αδελφάκι μιας πολυμελούς οικογένειας, o οποίος γεννιέται με στρεβλοποδία, μια σκελετική δυσμοφία που τον εμποδίζει να σταθεί όρθιος. Σε πείσμα όσων τη συμβουλεύουν να αποδεχθεί στωικά την κατάσταση, εκείνη υπόσχεται στο γιο της ότι θα μπορέσει να περπατήσει, όπως οι άλλοι, και να έχει μια υπέροχη ζωή. Από εκείνη τη στιγμή, η Έσθερ αφιερώνεται πλήρως στο να εξασφαλίσει ότι η υπόσχεσή της θα πραγματοποιηθεί.

Mεγάλη εισπρακτική επιτυχία στη Γαλλία με τη Σιλβί Βαρτάν να εμφανίζεται αυτοπροσώπως.

Σκηνοθεσία: Κεν Σκοτ

Θανάσιμη Πτήση (Fight or Flight)

Ένας πρώην μυστικός πράκτορας αναλαμβάνει να εντοπίσει έναν διεθνούς σημασίας στόχο μέσα σε ένα αεροπλάνο, αλλά καλείται να τον προστατεύσει όταν βρίσκονται περικυκλωμένοι από άτομα που θέλουν να σκοτώσουν και τους δύο.

Στηρίζουμε την επαναφορά του Τζος Χάρτνετ στη μεγάλη οθόνη, αλλά ίσως θα τον ωφελούσε περισσότερο η συμμετοχή σε παραγωγές πρώτης γραμμής, με δημιουργούς σαν τον Νόλαν και τον Σιάμαλαν, αντί για περιπέτειες που μοιάζουν φτιαγμένες για την αγορά του VOD.

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Μάντιγκαν

Ένα Μικρό Κόλπο και Κάτι Ακόμα (Un P’tit Truc en Plus)

Για να ξεφύγουν από την αστυνομία, ένας γιος και ο πατέρας του βρίσκουν καταφύγιο σε μια κατασκήνωση για νέους ενήλικες με αναπηρίες, προσποιούμενοι ότι είναι ένας κατασκηνωτής και ο εκπαιδευτής του.

Η κωμωδία του Αρτούς έκοψε τόσα πολλά εισιτήρια στη Γαλλία, που βρίσκεται μια ανάσα από το top-10 των εμπορικότερων ταινιών όλων των εποχών στη Γαλλία.

Σκηνοθεσία: Αρτούς