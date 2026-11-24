Επιτρέψτε μου σήμερα να ξεκινήσω από τα πολιτικά παρασκήνια της πόλης μας και μετά να κατέβω μια βόλτα στην πρωτεύουσα. Και αυτό γιατί ο σύντροφος και συνοδοιπόρος Αλχατζίδης έβαλε φωτιές στην ΕΛΑΣ. Για να είμαστε δίκαιοι δεν τις έβαλε αυτός. Αλλά η Χρυσή Γκαβανίδου με το φευγιό της. Τώρα γιατί μια απώλεια μεγέθους Γκαβανίδου να κάνει ένα κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα να ασχολείται, δεν μπορώ να το καταλάβω.

Στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα δεν είναι φτωχοί οικονομικά – αν και χωρίς κρατική επιχορήγηση – αλλά φτωχοί σε ποσοστά σε σύγκριση με τους στόχους του πρώην πρωθυπουργού. Και αυτό το… ανύπαρκτο «ρεύμα κυβερνησιμότητας» συμπαρασύρει ορισμένους να λένε και μια κουβέντα παραπάνω. Άλλους τους φταίνε τα γραφεία και οι συνεδριάσεις σε καφέ, άλλους ότι δεν ενημερώνονται εγκαίρως και εκτίθενται στα πάνελ. Όσοι όμως αγωνίζονται καθημερινά τους βγαίνει μια φυσιολογική ενόχληση ότι αδικούνται από αυτή την κατάσταση.

Ένα από αυτά τα πρόσωπα είναι και η Έφη Παπαλεξίου με στελέχη να μιλούν στην στήλη και να την στηρίζουν αναφανδόν φωτογραφίζοντας μάλιστα τους διαρρέοντες περί οργανωτικών προβλημάτων. Η συντονίστρια έχει αναλάβει τον δύσκολο ρόλο να οργανώσει το στελεχιακό δυναμικό , σε ένα κόμμα χωρίς τοπικές δομές και μάλιστα προεκλογικά. Και να προετοιμάσει και τις εκδηλώσεις. Όποιος νομίζει ότι μπορούν να γίνουν όλα αυτά μαζί μέσα σε ένα δίμηνο, μάλλον νομίζει ότι είναι ο … Χουντίνι.

Η καλύτερη ατάκα ειπώθηκε στην στήλη από ένα πολύ έμπειρο στέλεχος. Ότι η ΕΛΑΣ παθαίνει ΣΥΡΙΖΑ μέρα με τη μέρα. Και έρχεται και συνέδριο. Με αλλαγή στρατηγικής μάλιστα. Από προγραμματικό πάει σε ιδρυτικό και μάλιστα με εκλογή οργάνων, 5000-6000 συνέδρων και όλα αυτά λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Προφανώς η Αμαλίας θέλει να δημιουργήσει γεγονότα και να φέρει στην κάλπη τον κόσμο νωρίτερα για να την ψηφίσει αλλά ο φόβος να γίνει μπάχαλο δεν απέχει πολύ.

Τι εστί όμως Χρυσή Γκαβανίδου; Στα κοινά μας την σύστησε ο Χρήστος Γιαννούλης μέσα από την παράταξή του για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στις εκλογές του 2023 στελέχη του τοπικού ΠΑΣΟΚ την παρουσίαζαν ως μεταγραφή από τον ΣΥΡΙΖΑ για το ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης. Στις εκλογές πήρε περίπου 2000 σταυρούς και εξέφρασε ανοιχτά την ενόχλησή της θεωρώντας ότι αδικήθηκε από συνυποψηφίους της και το κόμμα. Μετά από χρόνια, την πετύχαμε στις τοπικές πρώτες αυτοοργανώσεις του κινήματος Καρυστιανού πριν καν αυτό ιδρυθεί επισήμως. Και από εκεί στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη και δίπλα του στην επίσκεψη στο Γεντί Κουλέ έτοιμη να είναι ξανά υποψήφια βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης.

(Απο τη στήλη του Δημήτρη Συρμάτση “Περι κεντροαριστεράς το ανάγνωσμα” στην εφημερίδα “Πολιτική”)