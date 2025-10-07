Οι Συντονιστές των επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ – Μέσα Αμανατίδης και Μυλόπουλος

LMε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής συγκροτήθηκαν τμήματα της Κεντρικής Επιτροπής και ορίζονται συντονιστές/τριες και αναπληρωτές/τριες συντονιστές/τριες:

Τμήμα Εξωτερικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Αποδήμων : Συντονιστής: Αμανατίδης Γιάννης – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Τριδήμα Μαρία – Φιλιώ

Τμήμα Προσφυγικού και Μεταναστευτικής Πολιτικής: Συντονίστρια: Τοπαλίδου Μαρία – Αναπληρωτής Συντονιστής: Πετράς Δημήτρης

Τμήμα Άμυνας: Συντονιστής: Θεοδουλίδης Πρόδρομος – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Τσιάρα Ολυμπία

Τμήμα Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Συντονιστής: Σταυριδόπουλος Θρασύβουλος – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Ευαγγελοπούλου Ελένη

Τμήμα Προστασίας του πολίτη και Πολιτικής Προστασίας: Συντονιστής: Αναγνωστάκης Δημήτρης – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Χατζοπούλου Αγγελίνα

Τμήμα Δικαιοσύνης, Κράτους Δικαίου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Συντονιστής: Τσίρκας Βασίλης – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Κουβέλη Μαρία

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης: Συντονιστής: Γκοτσόπουλος Θοδωρής – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Τσαντίλη Άννα

Τμήμα Φεμινιστικής Πολιτικής / Φύλου: Συντονίστρια: Λούκα Μαρία – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Μαστροπέρρου Λουκία

Τμήμα Διαφάνειας: Συντονιστής: Χατζησάββας Μάρκος – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Μέμτσα Ρίτσα

Τμήμα Παιδείας και Αθλητισμού: Συντονίστρια: Δεσποτοπούλου Βάνα – Αναπληρωτής Συντονιστής: Γράψας Γιάννης

Τμήμα Πολιτισμού: Συντονιστής: Λιώνης Δέδες – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Κομηνέα Σοφία

Τμήμα Υγείας: Συντονιστής: Λιβαδάς Κώστας – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Λαμπρίδου Μαρία

Τμήμα Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Συντονίστρια: Σκούφα Μπέττυ – Αναπληρωτής Συντονιστής: Μακρυνός Γιώργος

Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας, Στεγαστικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης: Συντονίστρια: Καρφάκη Ασπασία – Αναπληρωτής Συντονιστής: Γεωργιάδης Κώστας

Τμήμα Οικονομικής Πολιτικής: Συντονιστής: Θωμόπουλος Γιώργος – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Χατζηνικόλα Βύλη

Τμήμα Ανάπτυξης και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Συντονιστής: Σταύρου Μιχάλης – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Κυράτση Δήμητρα

Τμήμα Τουρισμού: Συντονίστρια: Καραγιάννη Χρύσα – Αναπληρωτής Συντονιστή: Χανιωτάκης Γιάννης

Τμήμα Υποδομών και Μεταφορών: Συντονιστής: Μυλόπουλος Γιάννης – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Σιαφάκα Τζωρτζίνα

Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής: Συντονιστής: Αραχωβίτης Σταύρος – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Μιχαλοπούλου Ντιάνα

Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής: Συντονιστής: Κοντοδήμας Φώτης – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Μπουμπόναρη Φανή

Τμήμα Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Πολιτικής: Συντονιστής: Σπίγκος Χρήστος – Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Παναγιώτου Αθηνά