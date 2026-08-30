Οι συντονιστές της ΕΛ.Α.Σ. – Αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας

Αύριο τελικά θα βρεθεί στην Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας για να πραγματοποιήσει την καθιερωμένη σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης. Η συνάντηση θα λάβει χώρα στις 12:00, στο ξενοδοχείο Porto Palace.

Την Τετάρτη θα επανέλθει για τη παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος και μετά από επτά ημέρες για την καθιερωμένη επίσκεψη του στη ΔΕΘ.

Στο μεταξύ τους συντονιστές για τις περιφέρειες της χώρας ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στην Α και Β Θεσσαλονίκης συντονίστρια τοποθετήθηκε η Έφη Παπαλεξίου, ενώ στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας ο Θωμάς Μπουρνάρης.

Ειδικότερα οι συντονιστές είναι οι εξής:

Αττική

Σαράντης Νίκος Δυτικός Τομέας (Β2)

Αποστολίδου Κλεονίκη Βόρειος Τομέας (Β1)

Καραγκούνης Σπύρος Ανατολική Αττική

Πέππας Νίκος Δυτική Αττική

Διαμαντοπούλου Τζένη Α’ Αθηνών

Συκάς Στέλιος Νότιος Τομέας (Β3)

Καϊλίδου Δόμνα Α-Β Πειραιά

Περιφέρειες

Μπγιάλας Χρήστος Δυτική Μακεδονία

Τζούφης Βασίλης Ήπειρος

Βέττας Δημήτρης Στερεά Ελλάδα

Αϊβαλής Βασίλης Δυτική Ελλάδα

Τσεφαλάς Κωνσταντίνος Πελοπόννησος

Πετρακάκης Μανώλης Κρήτη

Αλεξίου Σωτήρης Ανατ.Μακεδονία-Θράκη

Παπαλεξίου Έφη Α-Β Θεσσαλονίκης

Μπουρνάρης Θωμάς Κεντρική Μακεδονία

Χρονάς Θάνος Βόρειο Αιγαίο

Κουτσιώρας Γιάννης Θεσσαλία

Χατζοπούλου Αγγελίνα Νότιο Αιγαίο ( Δωδεκάνησα – Κυκλάδες )

Χαλαζωνίτης Δημήτρης Ιόνιο

ΣΤ.ΑΛ.