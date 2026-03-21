Οι «σκληροί» του Χόλιγουντ αποχαιρετούν τον Τσακ Νόρις

Πληθώρα αφιερωμάτων έχει προκαλέσει ο θάνατος του Τσακ Νόρις , από συναδέλφους του, «σκληρούς» τύπους του Χόλιγουντ, και θαυμαστές. Ο μεγάλος δάσκαλος των πολεμικών τεχνών και πρωταγωνιστής ταινιών δράσης της σειράς «Walker, Texas Ranger» απεβίωσε την Πέμπτη, με την οικογένειά του να χαρακτηρίζει τον θάνατό του ως «ξαφνικό».

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ο Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ και ο Ντολφ Λούντγκρεν ήταν μερικοί από αυτούς που έσπευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Ακολουθούν μερικά από τα σχόλιά τους, με τα δικά τους λόγια:

Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ: Δεν θα ξεχαστεί ποτέ

«Τα θερμά μου συλλυπητήρια για τον θάνατο του φίλου μου, Τσακ Νόρις. Γνωριζόμασταν από τα πρώτα μου βήματα και πάντα σεβόμουν τον άνθρωπο που ήταν.

Η καρδιά και οι προσευχές μου είναι μαζί με την οικογένειά του. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ», δήλωσε ο ηθοποιός μέσω Instagram.

Ντολφ Λούντγκρεν: Tον θαύμαζα πάντα ως πρότυπο

«Ο Τσακ Νόρις είναι ο πρωταθλητής. Από τότε που ήμουν νέος πολεμιστής και αργότερα μπήκα στον κινηματογράφο, τον θαύμαζα πάντα ως πρότυπο.

Κάποιον που είχε τον σεβασμό, την ταπεινότητα και τη δύναμη που χρειάζεται για να είναι άνδρας. Θα μας λείψεις, φίλε μου», δήλωσε ο ηθοποιός στο Instagram.

Σιλβέστερ Σταλόνε: Πέρασα υπέροχα δουλεύοντας με τον Τσακ

«Πέρασα υπέροχα δουλεύοντας με τον Τσακ. Ήταν ένας αληθινός Αμερικανός από κάθε άποψη.

Υπέροχος άνθρωπος και τα συλλυπητήριά μου στην υπέροχη οικογένειά του», έγραψε ο συμπρωταγωνιστής του στο «Expendables 2», μέσω Instagram.

Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Ο μύθος του θα είναι για πάντα μαζί μας

«Ο Τσακ ήταν μια εικόνα. Είμαι ευγνώμων που μπόρεσα να συνεργαστώ μαζί του με πολλούς τρόπους όλα αυτά τα χρόνια, από την προώθηση της φυσικής κατάστασης μέχρι την κοινή εμφάνισή μας στην οθόνη.

Ήταν ένας σκληρός τύπος, στην πραγματική ζωή και στο Χόλιγουντ. Ο μύθος του θα είναι για πάντα μαζί μας. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά του», έγραψε ο ηθοποιός μέσω του X.

Λορένζο Λάμας: Δεν αποκτά απλώς φτερά, αλλά παίρνει εκδίκηση

«Πρόσεχε κόσμε, ένας άγγελος της εκδίκησης βρίσκεται στις πύλες.

Ο Τσακ Νόρις δεν αποκτά απλώς φτερά, αλλά παίρνει εκδίκηση», έγραψε ο ηθοποιός μέσω του X.

Λι Μέιτζορς: Ήταν μια ευγενική, δυνατή και αυθεντική ψυχή

«Ξέρω ότι τα εκατομμύρια των θαυμαστών σε όλο τον κόσμο νιώθουν κι αυτοί αυτή την απώλεια, αλλά για μένα είναι κάτι βαθιά προσωπικό. Είχα την τιμή να δουλέψω μαζί του, μοιραζόμενος στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Δεν ήταν απλώς ένας θρύλος στην οθόνη, ήταν μια ευγενική, δυνατή και αυθεντική ψυχή εκτός αυτής. Θα μου λείψεις πραγματικά, φίλε μου. Έι, Τσακ… ίσως μπορείς να διδάξεις στον καλό Θεό μερικές κινήσεις καράτε — ξέρω ότι θα τις απολαύσει», ο ηθοποιός στο Instagram.

Τζο Πισκόπο: Ήταν μια εμπειρία που μου άλλαξε τη ζωή

«Μόλις έμαθα ότι ο Θρύλος — Ο Άνθρωπος — ο κ. Τσακ Νόρις έχει πεθάνει. Είχα την τιμή να συνεργαστώ με τον Τσακ.

Ήταν μια εμπειρία που μου άλλαξε τη ζωή και την οποία θα κρατήσω για πάντα στην καρδιά μου», έγραψε ο ηθοποιός μέσω του X.

Πρισίλα Πρέσλεϊ: Θα μας λείπει για πάντα

«Είμαι πολύ λυπημένη που έμαθα ότι ο δάσκαλος καράτε και φίλος μου, ο Τσακ Νόρις, έφυγε από τη ζωή. Θα μας λείψει για πάντα», έγραψε η ηθοποιός στο Instagram.

Μόργκαν Φέρτσάιλντ: Ήταν πάντα ένας πραγματικός τζέντλεμαν

«Λυπάμαι πολύ που έμαθα για την απώλεια του Τσακ, τον οποίο θεωρούσα φίλο μου για πολλά χρόνια. Ήμασταν στην Ταϊβάν το ’87 (νομίζω) για να παραλάβουμε τα Βραβεία Golden Horse, και εκεί δεθήκαμε.

Βοήθησε το γεγονός ότι αγαπούσα τις πολεμικές τέχνες! Ήταν πάντα ένας πραγματικός τζέντλεμαν κάθε φορά που τον συναντούσα. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους φίλους του», έγραψε η ηθοποιός στο X.