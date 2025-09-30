Οι Simpsons επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη μετά από 20 χρόνια

Μετά από δύο δεκαετίες από την πρώτη ταινία , η αγαπημένη οικογένεια της Springfield είναι έτοιμη για ένα νέο, ξεκαρδιστικό κεφάλαιο στις κινηματογραφικές αίθουσες, με ημερομηνία κυκλοφορίας τον Ιούλιο του 2027.

Η 20th Century Studios ανακοίνωσε την παραγωγή μιας συνέχειας για την ταινία The Simpsons Movie, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας, βασισμένη στην αγαπημένη σειρά κινουμένων σχεδίων. Η νέα ταινία θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 23 Ιουλίου 2027.

Δημιουργημένη από τον καρτουνίστα Ματ Γκρόινινγκ το 1989, η σειρά παρακολουθεί την οικογένεια Σίμπσον – Χόμερ, Μάρτζ και τα τρία τους παιδιά, Μπαρτ, Λίζα και Μάγκι – στην καθημερινότητά τους. Η σειρά προβάλλεται για 37 σεζόν και έχει ανανεωθεί μέχρι την 40ή.

Η πρώτη ταινία, που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2007, αφηγούνταν πώς ο Χόμερ μόλυνε κατά λάθος το νερό της Σπρίνγκφιλντ, με αποτέλεσμα η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος να καλύψει την πόλη με ένα θόλο, αφήνοντας τον Χόμερ να σώσει την πόλη και την οικογένειά του. Η ταινία απέφερε περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και τελείωσε με τη βρέφος Μάγκι να λέει αμίλητα: «Συνέχεια;» στους τίτλους τέλους.

Το 2014, ο παραγωγός και συν-σεναριογράφος της ταινίας Τζέιμς Λ. Μπρουκς αποκάλυψε ότι η Fox είχε προσεγγίσει για μια συνέχεια. Ωστόσο, το 2024 ο σεναριογράφος και παραγωγός Άλ Ζιν τόνισε ότι δεν υπήρξαν επίσημες συνομιλίες ή ανάπτυξη σεναρίου, καθώς η πανδημία του Covid-19 είχε καθυστερήσει τα σχέδια.

Ο Ζιν δήλωσε ότι η Disney παρακολουθούσε την απόδοση της ταινίας Inside Out 2, μετά από αποτυχίες αρκετών animated ταινιών, προσθέτοντας: «Θέλω να δω αν η βιομηχανία animation θα επιστρέψει πλήρως όπως ήταν πριν την πανδημία. Τότε θα είχε νόημα να γίνει νέα ταινία των Simpsons».

Το Inside Out 2 απέφερε 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια και για λίγο ήταν η πιο κερδοφόρα animated ταινία όλων των εποχών, πριν ξεπεραστεί από το Ne Zha 2 φέτος.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για την πλοκή της νέας ταινίας.

Η σειρά The Simpsons είναι η μακροβιότερη κινούμενη και σενιαρισμένη τηλεοπτική σειρά prime-time στις ΗΠΑ, με σχεδόν 800 επεισόδια που προβάλλονται σε 36 χρόνια. Πέρυσι, η ηθοποιός φωνής Pamela Hayden, που υποδυόταν τον φίλο του Μπαρτ, Μίλχαουζ, τον σχολικό νταή Τζίμπο και τους Ροντ και Τοντ Φλάντερς, ανακοίνωσε τη συνταξιοδότησή της.

Σε μια χιουμοριστική αναφορά στη μακροζωία της σειράς, το πρώτο επεισόδιο της 36ης σεζόν χαρακτηρίστηκε ως το φινάλε των Simpsons – καθώς ο πάντα 10χρονος Μπαρτ γιόρτασε επιτέλους τα 11α γενέθλιά του.