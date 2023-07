Οι ρομαντικές κωμωδίες που δε χορταίνουμε να βλέπουμε

Τις έχουμε δει πολλές φορές. Όταν βγήκαν για πρώτη φορά στις κινηματογραφικές αίθουσες, όταν κυκλοφόρησαν σε DVD (μερικοί από εμάς και όταν κυκλοφόρησαν σε VHS κασέτα), όταν παίχτηκαν ξανά σε θερινό σινεμά και, βέβαια, κάθε φορά που τις πετυχαίνουμε στην τηλεόραση. Ενίοτε επιλέγουμε να τις ξαναδούμε σε κάποια πλατφόρμα περιεχομένου, γιατί είναι πλέον κλασικές, ευχάριστες, οικείες και πάντα ενδιαφέρουσες. Αυτές είναι οι ρομαντικές κωμωδίες που μπορούμε να βλέπουμε ξανά και ξανά χωρίς να βαριόμαστε.

Notting Hill

Πρόκειται για μια ταινία όπου «ένα κορίτσι στέκεται μπροστά από ένα αγόρι και του ζητάει να την αγαπήσει», με τη διαφορά ότι το κορίτσι είναι μια σταρ του Χόλιγουντ και το αγόρι ένας ταπεινός βιβλιοπώλης στο Notting Hill. Τα καλύτερα έρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις, ήθελαν να μας πουν ο σκηνοθέτης Roger Michell και ο σεναριογράφος Richard Curtis, κι όταν λέμε τα καλύτερα εννοούμε το υπέροχο ντουέτο των Julia Roberts και Hugh Grant. Και τα σπίτια στο Notting Hill, βεβαίως.

Pretty Woman

H Julia Roberts είναι μια σεξεργάτρια που ποτέ δε φιλάει στο στόμα τους πελάτες της. Αυτό, βέβαια, μέχρι που εμφανίζεται στο δρόμο της ο ως πελάτης Richard Gere. Σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν, στη σκηνή με τη μπανιέρα, το walkman και τους πάρα πολλούς αφρούς, το τελικό αποτέλεσμα επιτεύχθηκε χάρη σε ένα μπουκάλι υγρό πιάτων. Ναι, η Roberts έκατσε και μούλιασε μέσα σε αυτό, διότι με κανονικό αφρόλουτρο, τέτοιο πλούσιο οπτικό εφέ δεν έχεις.

Clueless

H Alicia Silverstone είναι μια μαθήτρια λυκείου με κύρια αντικείμενα ενασχόλησης τη μόδα και τα προξενιά – καλή ώρα όπως η λογοτεχνική Emma της Jane Austen (απλά χωρίς τη μόδα). Μια από τις καλύτερες ρομαντικές κωμωδίες των 90s, για να μην πούμε μια από τις καλύτερες από τη στιγμή που δημιουργήθηκε αυτό το είδος ταινιών, απολαμβάνεται από την αρχή μέχρι το τέλος πάντα σαν να είναι η πρώτη φορά που τη βλέπουμε, με τη διαφορά ότι τώρα μπορεί να αναφωνούμε «αυτό που φοράει η κοπέλα το πήρα προχτές, ολόιδιο, κοίτα να δεις που δεν πρέπει να πετάμε τίποτα».

How to Lose a Guy in Ten Days

Η Kate Hudson και ο Matthew McConaughey ξεκινούν να βγαίνουν ραντεβού, με την πρώτη να συμπεριφέρεται όσο πιο εκνευριστικά γίνεται και τον δεύτερο να μην της χαλάει κανένα χατίρι. Κι όλα αυτά, επειδή εκείνη κάνει την έρευνά της για ένα άρθρο κι εκείνος έχει βάλει ένα στοίχημα πως θα την κάνει να τον ερωτευτεί. Είναι η ταινία που μας έκανε να εμπεδώσουμε την ατάκα «δε μπορείς να χάσεις αυτό που δεν είχες ποτέ». Σοφά λόγια, δε βλέπω να σημειώνετε.

My Best Friend’s Wedding

Ας είμαστε ξεκάθαροι, χωρίς την Julia Roberts το genre των ρομαντικών κωμωδιών δε θα ήταν όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Εννοείται, λοιπόν, πως πρωταγωνιστεί και σε αυτή την ταινία, υποδυόμενη μια κριτικό φαγητού που συνειδητοποιεί ότι είναι ερωτευμένη με τον καλύτερό της φίλο, τη χειρότερη στιγμή, δηλαδή όταν εκείνος ετοιμάζεται να παντρευτεί την Cameron Diaz. Θα κάνει ό,τι μπορεί να χαλάσει το γάμο; Θα το κάνει. Θα έρθει ο Rupert Everett στο μεταξύ να τα κάνει όλα ακόμα πιο αστεία; Θα έρθει. Θα την ξαναδούμε για 100ή φορά; Forever and ever, που λέει και το χαρακτηριστικό της τραγούδι.

Bridget Jones’s Diary

Να είχε φανταστεί, άραγε, ποτέ η Jane Austen πως το λογοτεχνικό της έργο θα ήταν έμπνευση για τόσες ρομαντικές κωμωδίες στο μέλλον; Τέλος πάντων, κινηματογράφο δεν είχαν τότε, να το είχε φανταστεί για το θέατρο, έστω; Η Renée Zellweger και ο Colin Firth πρωταγωνιστούν σε μια από τις καλύτερες διασκευές του βιβλίου Περηφάνεια και Προκατάληψη, η οποία έχει μεν ένα χριστουγεννιάτικο touch, αλλά τίποτα ποτέ δε μας εμπόδισε να δούμε μια αγαπημένη rom com μέσα στο κατακαλόκαιρο.

My Big Fat Greek Wedding

H Nia Vardalos έγραψε το σενάριο της πρώτης της ταινίας με έναν δανεικό υπολογιστή, διότι η ίδια δεν είχε χρήματα να αγοράσει δικό της. Όπως είπε και στο πρόσφατο 5o Marie Claire Power Summit, «γράψε αυτό που γνωρίζεις». Κι αυτό που η ίδια γνώριζε ήταν η ελληνική της οικογένεια στην Αμερική, με όλες τις αστείες πτυχές της ζωής τους, τις προκαταλήψεις και την προσπάθεια να μείνουν ενωμένοι παρότι η πρωταγωνίστρια τούς κουβάλησε στο σπίτι έναν ξένο για γαμπρό. Σε λίγο καιρό θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την τρίτη ταινία του franchise.

Four Weddings and a Funeral

Ο Hugh Grant είναι ένας Βρετανός που, κατά τη διάρκεια ενός γάμου, γνωρίζεται με μια Αμερικανίδα, την οποία υποδύεται η Andie MacDowell. Σάς θυμίζει κάτι; Ναι, αυτή την ευκαιρία την έχασε η Julia Roberts. Μιλάμε για ένα κλασικό αριστούργημα, με πάρα πολύ χιούμορ, πάρα πολλή συγκίνηση και πάρα πολλή Μεγάλη Βρετανία. Hilarious, θα έλεγε κανείς, με μια λέξη.

You’ve Got Mail

H έτερη «βασίλισσα» (πριγκίπισσα, έστω) των ρομαντικών κωμωδιών των 90s ήταν η Meg Ryan. Εδώ γνωρίζει μέσω Internet (τότε οι συνδέσεις ήταν σπάνιες, μην κοιτάτε τώρα) τον Tom Hanks, ο οποίος είναι γιος του μεγαλύτερου επαγγελματικού εχθρού της. Στην ταινία πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, τα βιβλιοπωλεία και η Νέα Υόρκη σε κάθε πανέμορφη εποχή της.

High Fidelity

O Rob Gordon είναι ιδιοκτήτης ενός καταστήματος με δίσκους για πικάπ (τα γνωστά LPs). Λατρεύει τη μουσική, τις λίστες και τις κακές επιλογές στις σχέσεις του. Όταν έρχεται η ώρα να απολογηθεί στις πρώην του για όσα τούς έκανε, ο Rob θα αρχίσει να συνειδητοποιεί τι ακριβώς θέλει στη ζωή του και πώς μπορεί να γίνει ευτυχισμένος – παρότι θεωρεί πως δεν το αξίζει.

The Holiday

Η Cameron Diaz και η Kate Winslet ανταλλάζουν σπίτια για να περάσει η κάθε μια την περίοδο των Χριστουγέννων μακριά από τη χώρα της (ΗΠΑ και Αγγλία αντίστοιχα) και ό,τι την πίκρανε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό στο οποίο καταλήγουν, δεν είναι βέβαια απλά Διακοπές, αλλά ο πρώτος αριθμός του λαχείου. Διότι, όπως και να το κάνουμε, δεν πας κάθε μέρα σε ένα σπίτι στον Γέρακα του Λονδίνου, π.χ. και το επόμενο λεπτό να σου έχει χτυπήσει την πόρτα ο Jude Law.

Breakfast at Tiffany’s

H Holly Golightly τρώει κρουσάν μπροστά από το κοσμηματοπωλείο Tifanny’s μετά από ένα ξενύχτι και επιστρέφει σπίτι της για να κοιμηθεί. Πάνω κάτω, αυτή είναι η ζωή της, ντύνεται πανέμορφα, βγαίνει ή κάνει πάρτι στο διαμερισματάκι της, γνωρίζει κόσμο και προσπαθεί να βρει έναν πλούσιο άνδρα για να εξασφαλίσει την επίπεδο ζωής που θέλει. Η στενάχωρη νουβέλα του Truman Capote έγινε ταινία με την Audrey Hepburn να σημαδεύει για πάντα το παγκόσμιο σινεμά με τη συγκεκριμένη ερμηνεία της. Φυσικά και η ταινία έχει ευχάριστο τέλος, αλλιώς τι σόι rom com θα ήταν. Α, και το soundtrack του Henry Mancini το ξέρετε όλο απέξω, κι ας μην το έχετε συνειδητοποιήσει ακόμα.

Love Actually

Χριστούγεννα με 37 βαθμούς υπό σκιάν; Αν είναι να δούμε ξανά το Love Actually, γιατί όχι; Η ταινία του Richard Curtis είναι ένα αριστούργημα που δεν έχει εποχές. Αν παρακολουθείτε τη Red Nose Day, μια φιλανθρωπική ενέργεια που γίνεται κάθε χρόνο στη Μεγάλη Βρετανία, το 2017, στο πλαίσιό της, η ταινία απέκτησε και ένα μίνι sequel.

When Harry Met Sally

Ακόμα γελάμε με την εναρκτήρια ερώτηση «Μπορούν πραγματικά οι άντρες και οι γυναίκες να είναι φίλοι», κι ας έχουν περάσει 35 χρόνια από την πρεμιέρα της ταινίας με τους Meg Ryan και Billy Crystal, σε σκηνοθεσία Rob Reiner και σενάριο της Nora Ephron. Δε θα σας πούμε ξανά για την κλασική σκηνή στο εστιατόριο Katz’s. Απλά θα σας θυμίσουμε να την ξαναδείτε, σε περίπτωση που τη θεωρείτε «πολύ παλιά» για να σας κάνει «κλικ». Η Nora Ephron, εξάλλου, ποτέ δεν έκανε λάθη.

