Οι ψήφοι και η θέση που κατέλαβαν οι Θεσσαλονικείς στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων για την κεντρική πολιτική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Αργότερα θα ανακοινωθούν και ποιοι εκλέγονται αφού εκκρεμούν οι ποσοστώσεις. Σε ότι αφορά τους Θεσσαλονικιούς ο Θανάσης Γλαβίνας βγήκε δεύτερος. Αναλυτικά οι ψήφοι και η θέση που κατέλαβαν: Να σημειωθεί πως ο πίνακας είναι με αλφαβητική σειρά:

Χριστίνα Αλίρη, 210η με 427 ψήφους

Αργύρης Αργυριάδης, 48ος 554 ψήφους

Χρήστος Ασπιώτης, 231ος με 414 ψήφους

Αναστασία Γεωργιάδου, 215η με 426 ψήφους

Αθανάσιος Γλαβίνας, 2ος με 898 ψήφους

Πέννυ Δαλαμπούρα, 95η με 505 ψήφους

Σίμος Δανιηλίδης, 123ος με 483 ψήφους

Αθανάσιος Δέλλιος, 134ος με 477 ψήφους

Ρόζα Εδιάρογλου,211η με 427 ψήφους

Ευριβιάδης Ελευθεριάδης, 15ος με 679 ψήφους

Κατερίνα Καμπουρίδου, 247η με 397 ψήφους

Μαρία Καρεκλίδου, 398η με 126 ψήφους

Κιλατίδου Μαρία, 465η με 33 ψήφους

Δημήτρης Κνης, 36ος με 572 ψήφους

Γιάννης Κυανίδης, 366ος με 239 ψήφους

Γιώργος Κυριλλίδης, 478ος με 25 ψήφους

Βασιλική Μαδέση, 374η με 211 ψήφους

Χρόνης Μακρίδης,339ος με 299 ψήφους

Κωνσταντίνος Μάμαλης, 467ος με 33 ψήφους

Γιώργος Μαραντέλος, 439ος με 52 ψήφους

Χάρης Μελίδης, 113ος με 490 ψήφους

Σαράντης Μονοπόρτης, 35ος με 576 ψήφους

Γιάννης Πιτσιώρας, 394ος με 144 ψήφους

Κατερίνα Πλέσια, 316η με 334 ψήφους

Νίκος Σδούγγος, 43ος με 562 ψήφους

Κώστας Σωτηράκης, 151ος με 467 ψήφους

Λευτέρης Τζιόλας, 62ος με 538 ψήφους

Γιώργος Τρελόπουλος, 309ος με 343 ψήφους

Ελένη Τριανταφυλλίδου, 418η με 71 ψήφους

Νίκος Φασφαλής, 275ος με 369 ψήφους

Ρικάρντο Χέιρ, 380ος με 194 ψήφους

Ελένη Χριστιά, 323η με 328 ψήφους

Νάνσυ Παπαδάτου, 450η με 41 ψήφους

Μιχάλης Παπαστεργίου,127ος με 480 ψήφους

Χρήστος Παπαστεργίου, 49ος με 553 ψήφους

Μιχάλης Πάππου, 34ος με 578 ψήφους

Μάριος Πετράς 468ος με 33 ψήφους

Νικήτας Φραγκισκάκης.66ος με 534 ψήφους