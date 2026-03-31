Οι ψήφοι και η θέση που κατέλαβαν οι Θεσσαλονικείς στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων για την κεντρική πολιτική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Αργότερα θα ανακοινωθούν και ποιοι εκλέγονται αφού εκκρεμούν οι ποσοστώσεις. Σε ότι αφορά τους Θεσσαλονικιούς ο Θανάσης Γλαβίνας βγήκε δεύτερος. Αναλυτικά οι ψήφοι και η θέση που κατέλαβαν: Να σημειωθεί πως ο πίνακας είναι με αλφαβητική σειρά:
Χριστίνα Αλίρη, 210η με 427 ψήφους
Αργύρης Αργυριάδης, 48ος 554 ψήφους
Χρήστος Ασπιώτης, 231ος με 414 ψήφους
Αναστασία Γεωργιάδου, 215η με 426 ψήφους
Αθανάσιος Γλαβίνας, 2ος με 898 ψήφους
Πέννυ Δαλαμπούρα, 95η με 505 ψήφους
Σίμος Δανιηλίδης, 123ος με 483 ψήφους
Αθανάσιος Δέλλιος, 134ος με 477 ψήφους
Ρόζα Εδιάρογλου,211η με 427 ψήφους
Ευριβιάδης Ελευθεριάδης, 15ος με 679 ψήφους
Κατερίνα Καμπουρίδου, 247η με 397 ψήφους
Μαρία Καρεκλίδου, 398η με 126 ψήφους
Κιλατίδου Μαρία, 465η με 33 ψήφους
Δημήτρης Κνης, 36ος με 572 ψήφους
Γιάννης Κυανίδης, 366ος με 239 ψήφους
Γιώργος Κυριλλίδης, 478ος με 25 ψήφους
Βασιλική Μαδέση, 374η με 211 ψήφους
Χρόνης Μακρίδης,339ος με 299 ψήφους
Κωνσταντίνος Μάμαλης, 467ος με 33 ψήφους
Γιώργος Μαραντέλος, 439ος με 52 ψήφους
Χάρης Μελίδης, 113ος με 490 ψήφους
Σαράντης Μονοπόρτης, 35ος με 576 ψήφους
Γιάννης Πιτσιώρας, 394ος με 144 ψήφους
Κατερίνα Πλέσια, 316η με 334 ψήφους
Νίκος Σδούγγος, 43ος με 562 ψήφους
Κώστας Σωτηράκης, 151ος με 467 ψήφους
Λευτέρης Τζιόλας, 62ος με 538 ψήφους
Γιώργος Τρελόπουλος, 309ος με 343 ψήφους
Ελένη Τριανταφυλλίδου, 418η με 71 ψήφους
Νίκος Φασφαλής, 275ος με 369 ψήφους
Ρικάρντο Χέιρ, 380ος με 194 ψήφους
Ελένη Χριστιά, 323η με 328 ψήφους
Νάνσυ Παπαδάτου, 450η με 41 ψήφους
Μιχάλης Παπαστεργίου,127ος με 480 ψήφους
Χρήστος Παπαστεργίου, 49ος με 553 ψήφους
Μιχάλης Πάππου, 34ος με 578 ψήφους
Μάριος Πετράς 468ος με 33 ψήφους
Νικήτας Φραγκισκάκης.66ος με 534 ψήφους