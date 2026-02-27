Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ καταδικάζουν τη βεβήλωση του μνημείου στο Παλαιό Εβραϊκό Νεκροταφείο

Την καταδίκη τους για τη βεβήλωση του μνημείου που είναι αφιερωμένο στο Παλαιό Εβραϊκό Νεκροταφείο εντός του χώρου της Πανεπιστημιούπολης εκφράζουν οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ.

«Η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης αποτελεί οργανικό στοιχείο της πόλης και η ιστορία της κομμάτι της θεσμικής μνήμης του Πανεπιστημίου μας», επισημαίνουν οι Πρυτανικές Αρχές.

Υπογραμμίζουν ακόμη ότι έχουν φροντίσει για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών, ενώ θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.