Οι πρωθυπουργικές ανακοινώσεις και οι κυβερνητικοί στόχοι στη ΔΕΘ

Του Βαγγέλη Πλάκα

Η πρώτη δημοσκόπηση που έγινε μετά το πρωθυπουργικό τριήμερο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προκάλεσε ικανοποίηση στο Μέγαρο Μαξίμου για το κοινωνικό της αποτύπωμα. η έρευνα της GPO που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη έδειξε τη Νέα Δημοκρατία να ανεβάζει τα ποσοστά της και στην εκτίμηση ψήφου να συγκεντρώνει ποσοστό 30.6%, που δείχνει ότι το κυβερνών κόμμα κινείται πάνω απο τα ποσοστά των ευρωεκλογών και ξεπερνά το όριο του τριάντα τοις εκατό που αποτελεί και καταλύτη των μετεκλογικών πολιτικών εξελίξεων.

Μεγάλη ικανοποίηση επικρατούσε στο κυβερνητικό επιτελείο και απο τη συγκέντρωση το βράδυ του Σαββάτου στο “Βελλίδειο”, το οποίο ήταν κατάμεστο μέσα και έξω, καθιστώντας την μια απο τις μεγαλύτερες -αν όχι τη μεγαλύτερη- της Νέας Δημοκρατίας στη ΔΕΘ.

Ένα ακόμη στοιχείο που ικανοποίησε τους επιτελείς του Μαξίμου είναι πως, στην ίδια δημοσκόπηση, το 44.6% των πολιτών αξιολόγησε το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κοστολογημένο και ρεαλιστικό έναντι μόλις 20.4% που αξιολογεί όμοια της προτάσεις της ΕΛΑΣ που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Η ικανοποίηση εδράζεται στο ότι βασική επιδίωξη του κυβερνώντος κόμματος στη ΔΕΘ αλλά και στην πολιτική σύγκρουση ως τις εκλογές είναι η σύγκριση των προγραμμάτων και το μήνυμα “αξιοπιστίας” του πρωθυπουργού και των εξαγγελιών του έναντι της “αναξιοπιστίας” απο την πλευρά της αντιπολίτευσης.

Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ για όγδοη φορά ως πρωθυπουργός θέλοντας να εμφανίσει ένα προφίλ ενός σταθερού και υπεύθυνου ηγέτη για αυτό και ουσιαστικά το μήνυμα που έστειλε ήταν πως “αυτά επιτρέπουν τα δημοσιονομικά, αυτά θα δώσω” αλλά συνάμα πως όσα λέει δεν θα μείνουν απλώς υποσχέσεις αλλά θα υλοποιηθούν και μάλιστα σε συγκεκριμένο χρόνο. Με τα μέτρα δε που αφορούσαν τους αγρότες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους θέλησε να επανακτήσει τη σχέση που είχε με αυτές τις επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες που στο παρελθόν στήριξαν μαζικά τη Νέα Δημοκρατία αλλά πλέον σε μεγάλο βαθμό κρατούν αποστάσεις.

Ο δεύτερος στόχος του πρωθυπουργού ήταν να περιγράψει το πως βλέπει ο ίδιος και το κόμμα του το πολιτικό περιβάλλον και να πάρει θέση σε αυτό οριοθετόντας έτσι και το εκλογικό διακύβευμα που θέτει. Με στόχο την αυτοδυναμία και επιχείρημα ότι και το 2023 καμία έρευνα δεν “έβλεπε” το 41% της Νέας Δημοκρατίας και περιγράφοντας πως το πολιτικό τοπίο δεν επιτρέπει μετεκλογικές συνεργασίες. Με τον τρόπο αυτά τα διακυβεύματα της κάλπης γίνονται πιο “σκληρά” και συνοδεύονται με την κρισιμότητα της επιλογής σε ένα περιβάλλον, που τονίζεται απο κυβερνητικά στελέχη, είναι ασταθές και με μεγάλες προκλήσεις. Αυτό προφανώς έχει να κάνει και με την προσπάθεια αύξησης της γαλάζιας συσπείρωσης, στρατηγική στην οποία εντάσσεται και η απόφαση για επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά υπενθυμίζοντας τη στάση του το 1993. Έτσι θέλουν να απαντήσουν στο ότι η ψήφος στο υπό ίδρυση κόμμα του πρώην πρωθυπουργού δεν είναι ψήφος εντός της παράταξης. Απο την άλλη η επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα ήταν αναμενόμενη με έμφαση στο να θυμίζουν την περίοδο διακυβέρνησής του και στόχο τα κεντρώα ακροατήρια, στόχο που εξυπηρετεί και η στρατηγική ταύτισης του ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ.

Υπάρχουν όμως και οι διαρροές προς τα δεξιά που επιχείρησε να περιορίσει με το μήνυμα πως δεν υπάρχει woke ατζέντα απο την κυβέρνηση, με το μήνυμα στην Τουρκία και την περιγραφή της εξοπλιστικής θωράκισης της χώρας.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 12-9-2026)