Οι πρώτες εικόνες από τις εκρήξεις ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στο Ριάντ

Οι πρώτες εικόνες από τις επιθέσεις στο Ριάντ άρχισαν να δημοσιεύονται στα social media.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Σαουδικής Αραβίας αντιμετώπισαν μια «βαλλιστική απειλή» σήμερα στο Ριάντ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, αφού δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν και ορισμένοι κάτοικοι της πόλης έλαβαν μηνύματα στα κινητά τηλέφωνά τους για πρώτη φορά, με τα οποία οι αρχές τους προειδοποιούσαν για μια εχθρική εναέρια απειλή.

Ακολούθησε ένα μήνυμα που έλεγε πως η απειλή πέρασε, ενώ προέτρεπε τους κατοίκους να μην προσεγγίσουν το «σημείο της πρόσκρουσης». Προς το παρόν, περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό δεν έχουν γίνει γνωστές.

Το βασίλειο του Κόλπου έχει δεχθεί επίθεση από εκατοντάδες ιρανικούς πυραύλους και ντρόουν από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος Ισραήλ-ΗΠΑ εναντίον του Ιράν τον περασμένο μήνα, τη συντριπτική πλειονότητα των οποίων οι αρχές λένε πως αναχαίτισαν.

Όμως, η σημερινή επίθεση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που πολλοί στην πόλη άκουσαν εκρήξεις ή δέχθηκαν ένα προειδοποιητικό μήνυμα.

Δύο αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως είδαν αυτό που φάνηκε να είναι αναχαιτίσεις πυραύλων στο δυτικό τμήμα της πόλης, κοντά στη Διπλωματική Συνοικία όπου στεγάζονται ξένες αποστολές.

Η επίθεση σημειώθηκε ώρες προτού η Σαουδική Αραβία φιλοξενήσει μια συνάντηση με τη συμμετοχή υπουργών Εξωτερικών από αραβικά και ισλαμικά κράτη προκειμένου να συζητήσουν τρόπους για τη στήριξη της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.

Μια τουρκική διπλωματική πηγή είπε πως εκπρόσωποι από το Αζερμπαϊτζάν, το Μπαχρέιν, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Πακιστάν, το Κατάρ, τη Συρία, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα έδιναν το «παρών» στη συνάντηση.