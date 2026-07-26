Οι πρώτες διαφωνίες στην ΕΛ.Α.Σ.

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Το πρώτο ρήγμα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγράφηκε με την ανακοίνωση των θέσεων του κόμματος για την εκπαίδευση. Τόσο για το ζήτημα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όσο και με τον χρόνο που επιλέχθηκε να γίνουν οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Στελέχη του κόμματος θεωρούσαν, πως το όλο ζήτημα θα αποτελούσε αντικείμενο διαβούλευσης, μέσα από την οποία θα προέκυπταν οι θέσεις. Ωστόσο με έκπληξη παρακολούθησαν την τομεάρχη Παιδείας Ιωάννα Λαλιώτου, τον αναπληρωτή της Παναγή Κασσιανό και την εκπρόσωπο τύπου Θεώνη Κουφονικολάκου, να ανακοινώνουν τις “5 συν 1 εμβληματικές παρεμβάσεις”, όπως τις χαρακτήρισαν.

Ορισμένοι μίλησαν για βιαστική κίνηση για ένα ζήτημα που δεν είναι αιχμής. Θεωρούν δηλαδή πως τα ζητήματα της παιδείας θα μπορούσαν να πάνε σε μεταγενέστερο χρόνο και να υπάρξει ευρύτερος διάλογος για αυτά. Παράλληλα Για το θέμα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια πάντως η ΕΛ.Α.Σ. δέχτηκε τα πυρά των κομμάτων της αριστερής “πολυκατοικίας”.

Πολιτική επιτροπή

Στο μεταξύ με την συγκρότηση της πολιτικής επιτροπής ολοκλήρωσε την διοικητική δομή του το κόμμα. Η συγκεκριμένη θα είναι ένα ευρύ συλλογικό όργανο, που θα έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη. Γραμματέας της πολιτικής επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ. είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

Από την Θεσσαλονίκη στο νέο όργανο συμμετέχουν οι: Άντζελα Καλλούλι, Νίκος Μαραντζίδης, Νίκος Νυφούδης, Αντώνης Σαουλίδης, Άρης Στυλιανού, Μίλτος Τόσκας, Κώστας Τούμπουρος και Χριστίνα Τσαγκλή.

Και μία και ο λόγος για τη Θεσσαλονίκη να πούμε πως ένα ακόμη όνομα προστέθηκε στη λίστα με τους υποψήφιους βουλευτές. Πρόκειται για τον Κώστα Πανάκα που στις εκλογές του 2019 ήταν υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. στην Β’ Θεσσαλονίκης.

Επίσης σε, ότι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα και την παρουσία του στη ΔΕΘ, υπάρχει ένα σενάριο που τον θέλει να επισκέπτεται την Θεσσαλονίκη νωρίτερα από την έναρξη της. Θα γίνει σε κάποιους είδους εκδήλωση στην οποία θα μιλήσει ο πρώην πρωθυπουργός. Σκοπός της συγκεκριμένης κίνησης θα είναι να “αναγκαστεί” να του απαντήσει ο πρωθυπουργός, ώστε να ενισχυθεί το δίπολο Μητσοτάκης – Τσίπρας.

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