Οι πρώτες εικόνες του αστεροειδούς στον οποίο η NASA προκάλεσε εσκεμμένα πρόσκρουση διαστημικού σκάφους αποκαλύπτουν έναν κρατήρα στο μέγεθος σταδίου στην επιφάνειά του. Όπως αναφέρει σε εκτενές ρεπορτάζ του το BBC, ο αστεροειδής δεν αποτελούσε απειλή, ωστόσο επρόκειτο για μια δοκιμή των δυνατοτήτων πλανητικής άμυνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι εφικτή η εκτροπή ενός διαστημικού βράχου από την τροχιά του.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, σημειώνει το BBC, το διαστημικό σκάφος Hera του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) εξετάζει εξονυχιστικά την περιοχή, προκειμένου να αξιολογήσει πλήρως τις συνέπειες της σύγκρουσης.

«Ο κρατήρας είναι σχεδόν τόσο μεγάλος όσο και το ίδιο το ουράνιο σώμα, κάτι που είναι πραγματικά εντυπωσιακό», δήλωσε η Σαμπίνα Ραντουκάν, μέλος της επιστημονικής ομάδας της αποστολής Hera. «Είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς με λόγια τον ενθουσιασμό που νιώθουμε βλέποντας επιτέλους τι συνέβη. Και ως επιστήμονας που μελετά κρατήρες, μπορώ επίσης να πω ότι είναι πανέμορφος», είπε.

Γιατί επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος αστεροειδής για τη δοκιμαστική σύγκρουση

Η αρχική δοκιμή πρόσκρουσης πραγματοποιήθηκε το 2022 από το διαστημικό σκάφος DART της NASA, το οποίο προσέκρουσε στον Δίμορφο με ταχύτητα 22.000 χιλιομέτρων την ώρα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, ώστε το ίχνος των θραυσμάτων, μήκους περίπου 10.000 χιλιομέτρων, έγινε ορατό από επίγεια και διαστημικά τηλεσκόπια, εξηγεί το ρεπορτάζ του BBC.

Ο Δίμορφος έχει διάμετρο περίπου 150 μέτρων και ένας από τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε ως στόχος ήταν ότι αποτελεί μέρος ενός συστήματος δύο αστεροειδών. Περιφέρεται γύρω από έναν μεγαλύτερο διαστημικό βράχο, τον Δίδυμο, ο οποίος έχει διάμετρο περίπου 730 μέτρων. Η σύγκρουση απέδειξε ότι ήταν εφικτή η μεταβολή της τροχιάς του μικρότερου αστεροειδούς.

Πριν από την πρόσκρουση, ο Δίμορφος χρειαζόταν 11 ώρες και 55 λεπτά για να ολοκληρώσει μία περιφορά γύρω από τον Δίδυμο. Μετά τη σύγκρουση, η περίοδος της περιφοράς του μειώθηκε κατά περίπου 33 λεπτά.

Πριν και μετά την πρόσκρουση του DART, όπως αποτυπώνεται στις εικόνες από την κάμερα DRACO του DART και την κάμερα AFC του Hera

Ο «Δίμορφος» δίνει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα

Η άφιξη του διαστημικού σκάφους Hera στην περιοχή βοηθά τους επιστήμονες να απαντήσουν σε πολλά ακόμη ερωτήματα. Η σύγκρουση δεν άλλαξε μόνο το σχήμα του Δίμορφου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κινείται.

«Πριν από την πρόσκρουση του DART, ο Δίμορφος έμοιαζε περισσότερο με τη δική μας Σελήνη. Έδειχνε δηλαδή πάντοτε την ίδια πλευρά του στον Δίδυμο και η κίνησή του ήταν αρκετά ομαλή», εξήγησε η Ραντουκάν. «Τώρα η κίνησή του είναι εξαιρετικά χαοτική, περιστρέφεται ακανόνιστα. Φανταστείτε ένα βαρέλι που πετάτε από τις σκάλες, το οποίο κυλά και κινείται ακανόνιστα. Ουσιαστικά, αυτό κάνει τώρα ο Δίμορφος γύρω από τον Δίδυμο» συμπλήρωσε.

Το Hera έχει επίσης καταγράψει εικόνες υψηλής ευκρίνειας του Δίδυμου, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες της επιφάνειάς του. «Η βαρύτητα στην επιφάνεια του Δίδυμου είναι περίπου 40.000 φορές ασθενέστερη από τη βαρύτητα στη Γη», δήλωσε η Ναόμι Μέρντοχ, μέλος της ομάδας της αποστολής Hera. ν«Μπορούμε ήδη να διακρίνουμε ορισμένα συναρπαστικά και σύνθετα γεωλογικά χαρακτηριστικά. Βλέπουμε περιοχές με ογκόλιθους» πρόσθεσε.

Η ίσια εξήγησε ακόμη ότι «οι μικρότερες λεπτομέρειες που μπορούμε να διακρίνουμε σε αυτές τις εικόνες έχουν μέγεθος περίπου τριών μέτρων. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι ογκόλιθοι που μπορείτε να δείτε με τα μάτια σας έχουν μέγεθος τουλάχιστον τριών μέτρων, ενώ ορισμένοι φτάνουν ακόμη και τα δέκα μέτρα». «Αυτό που βλέπουμε, λοιπόν, είναι ογκόλιθοι στο μέγεθος αυτοκινήτων και λεωφορείων, οι οποίοι βρίσκονται σε έναν κόσμο με σχεδόν μηδενική βαρύτητα» πρόσθεσε.

Ο αστεροειδής, σύμμαχος της ανθρωπότητας στην προσπάθεια ενίσχυσης της πλανητικής άμυνας

Μία από τις βασικές επιδιώξεις της αποστολής είναι η μέτρηση της μάζας του Δίμορφου, προκειμένου να διαπιστωθεί πόσο αποτελεσματική ήταν η ώθηση που του προκάλεσε η πρόσκρουση του διαστημικού σκάφους.

Οι πληροφορίες αυτές θα ήταν ζωτικής σημασίας εάν εντοπίζαμε ποτέ έναν αστεροειδή που βρισκόταν σε τροχιά σύγκρουσης με τη Γη. «Θα μας βοηθούσε να προβλέψουμε τι θα συνέβαινε εάν έπρεπε να προκαλέσουμε πρόσκρουση σε έναν άλλο αστεροειδή», δήλωσε ο καθηγητής Σάιμον Γκριν, πλανητικός επιστήμονας και μέλος της επιστημονικής ομάδας του Hera.

Οι αστεροειδείς σημαντική απειλή για τον πλανήτη μας.

Οι αστεροειδής αποτελούν σημαντική απειλή για τη Γη, γεγονός άλλωστε που έχει αποδειχθεί και ιστορικά. Οι μεγαλύτεροι, με διάμετρο που υπερβαίνει το ένα χιλιόμετρο, θα μπορούσαν να προκαλέσουν καταστροφές σε παγκόσμια κλίμακα. Ωστόσο, ακόμη και αστεροειδείς μεσαίου μεγέθους, με διαστάσεις παρόμοιες με εκείνες του Δίμορφου, θα μπορούσαν να αφανίσουν μια ολόκληρη πόλη.