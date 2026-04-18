Οι πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την παραίτηση Λαζαρίδη

Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσε η παραίτηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριου Λαζαρίδη.

Σε ανακοινώσεις τους κάνουν λόγο για «καθυστερημένη αντίδραση», καθώς και «αδυναμία του Πρωθυπουργού να τον αποπέμψει».

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για αδυναμία του πρωθυπουργού, ο ΣΥΡΙΖΑ για αποτέλεσμα της κοινωνικής κατακραυγής, το ΚΚΕ για καθυστερημένη παραίτηση, ενώ η Νέα Αριστερά αναφέρεται στην παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη που ουσιαστικά με δηλώσεις της ζήτησε την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη.

ΠΑΣΟΚ

Η παραίτηση του κ. Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο Πρωθυπουργός.

Σε πείσμα της αλήθειας, της νομιμότητας, της αξιοκρατίας αλλά ακόμη και των αποστάσεων των πρωτοκλασάτων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης έδινε επί μέρες τα διαπιστευτήρια του στον προσωπικό του ρουσφέτι.

Τελικά ο κ. Λαζαρίδης άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου, αφού η ομολογία του οτι εξαπάτησε το δημόσιο δεν ήταν για τον κ. Μητσοτάκη λόγος αποπομπής.

ΣΥΡΙΖΑ

Μετά από δύο εβδομάδες πλήρους κάλυψης του Μακάριου Λαζαρίδη από την κυβέρνηση, σήμερα τελικά παραιτήθηκε.

Τι έχουν άραγε να πουν σήμερα τα κυβερνητικά στελέχη, που έβρισκαν όλες τις προηγούμενες ημέρες επαρκείς τις εξηγήσεις του, που δεν έβρισκαν λόγο παραίτησης του και κατηγορούσαν την αντιπολίτευση για τοξικότητα;

Πώς θα σταθούν από αύριο απέναντι στους πολίτες;

Σε κάθε περίπτωση, η παραίτηση Λαζαρίδη είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής κατακραυγής και, παράλληλα, μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Μια νίκη που κατάφερε ένα ισχυρό πλήγμα στον σκληρό πυρήνα του συστήματος Μητσοτάκη.

Δεν είναι αρκετή όμως. Η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα. Και αυτό θα συμβεί μόνο με την παραίτηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, εκλογές, και μια προοδευτική κυβέρνηση.

ΚΚΕ

«Η καθυστερημένη -και μετά τη λαϊκή κατακραυγή- παραίτηση του «πτυχιούχου» στη συγκάλυψη του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη, δεν απαλλάσσει ούτε τον ίδιο, ούτε τον κ. Μητσοτάκη για την επιλογή του να τον επιβραβεύσει για τις αντιλαϊκές υπηρεσίες του.

Σε κάθε περίπτωση αποδεικνύεται ότι προαπαιτούμενο για κάθε μέλος της κυβέρνησης ήταν και είναι πάνω από όλα το «πτυχίο» στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής

Νέα Αριστερά

Εδώ και μια εβδομάδα έχει ξεσηκωθεί όλη η κοινή γνώμη από τις προκλήσεις και τα ψέμματα του Μ. Λαζαρίδη.

Ο Κ. Μητσοτάκης όμως επέλεξε να απαξιώσει την κοινωνική κατακραυγή και να προσποιηθεί ότι «ψιχαλίζει, δεν τους φτύνουν».

Είναι σαφές ότι έπρεπε να παρέμβει η κ. Μπακογιάννη για να κατανοήσουν στην κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να παραμένει στην υπουργική θέση ο Μ. Λαζαρίδης.

Μπορεί η κοινή λογική να καταρρέει εδώ και μια βδομάδα από τα ψέμματα του Μ. Λαζαρίδη και την συγκάλυψη από το Μέγαρο Μαξίμου, όμως άπαξ και τους νουθέτησε η κ. Μπακογιάννη, τα πράγματα μπήκαν στη θέση του και όλα μέλι- γάλα. Η υποκρισία και η κοροϊδία της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο.